La resurrezione di Cristo, Jaakko Ohtonen interpreterà Gesù, Kasia Smutniak sarà Maria nel film di Mel Gibson

Sono iniziate le riprese de La resurrezione di Cristo. Nel cast anche Kasia Smutniak nei panni di Maria, Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato e Pier Luigi Pasino nel ruolo di Pietro. Gesù sarà interpretato da Jaakko Ohtonen.

Dopo lo straordinario successo del film La passione di Cristo risalente al 2004, Mel Gibson sta lavorando al nuovo film: La resurrezione di Cristo. Tuttavia, cambieranno gli attori protagonisti. Non rivedremo Jim Caviezel nei panni di Gesù, né Monica Bellucci nel ruolo di Maria Maddalena. In queste ore sono stati annunciati i nomi dei nuovi attori che vedremo nel cast dell'attesissimo progetto cinematografico. Intanto, la scorsa settimana sono iniziate le riprese a Roma. Il film sarà diviso in due parti che saranno disponibili nel 2027.

Jaakko Ohtonen interpreterà Gesù ne La resurrezione di Cristo. L'attore finlandese Jaakko Ohtonen, dunque, sarà il protagonista del nuovo film di Mel Gibson. Ha già preso parte a progetti come la serie televisiva britannica The last kingdom. In particolare, ha interpretato Wolland nella quinta stagione. Ohtonen prenderà il posto di Jim Caviezel. Quella di cambiare il cast, è stata una scelta obbligata, dato che sono passati ben ventuno anni dall'uscita del film La passione di Cristo. Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato a Variety:

La resurrezione di Cristo avviene tre giorni dopo la crocifissione. Aveva senso rifare il cast di tutto il film. Altrimenti saremmo dovuti ricorrere a una serie di accortezze digitali, come il ringiovanimento e così via, che sarebbero state molto costose.

La resurrezione di Cristo: Mariela Garriga interpreta Maria Maddalena

Maria Maddalena sarà interpretata da Mariela Garriga. L'attrice cubana prenderà il posto di Monica Bellucci. A interpretare Maria, dunque la Madonna, non tornerà Maia Morgenstern. Al suo posto ci sarà Kasia Smutniak. Ma non è tutto. Vediamo gli altri attori che prenderanno parte a questo importante progetto:

Leggi anche Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO, cosa sappiamo su cast e data di uscita

Pier Luigi Pasino interpreterà Pietro;

Riccardo Scamarcio interpreterà Ponzio Pilato.

Nel film La resurrezione di Cristo ci sarà anche Rupert Everett.