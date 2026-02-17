La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al sole

Lara Sansone è la proprietaria del Teatro Sannazaro, che gestisce insieme al marito Salvatore Vanorio. Questa mattina era in lacrime davanti alla “bomboniera” di Via Chiaia a Napoli distrutta dalle fiamme. Attrice in Un posto al sole, ha ereditato lo storico teatro dalla nonna Luisa Conte.

Nelle prime ore del mattino il Teatro Sannazaro è stato distrutto dalle fiamme. Una tragedia che ha coinvolto la "bomboniera" di Via Chiaia a Napoli, e anche la sua proprietaria nonché direttrice artistica del teatro, Lara Sansone. Questa mattina, dopo aver raggiunto il luogo del rogo e aver scoperto lo stato del teatro, è scoppiata in lacrime. Diventato negli anni un punto di riferimento per tanti artisti teatrali, la stagione in corso era interamente sold out con spettacoli programmati sino a fine mese.

Chi è Lara Sansone, la proprietaria e direttrice artistica del teatro

Nota al pubblico televisivo per il suo ruolo in Un posto al sole, quello di Bice Cerruti, Lara Sansone, 48 anni, è la nipote di Luisa Conte, la storica prima donna di Eduardo De Filippo, da cui ha ereditato il teatro. Quando morì la nonna, aiutò la mamma, Brigida Veglia, a tenere in piedi la storia di un luogo che nel 2027 avrebbe compiuto 180 anni dalla sua inaugurazione. Lasa Sansone ha portato avanti la tradizione insieme al marito Salvatore Vanorio, e sotto la sua guida è diventato un punto di riferimento culturale per la città e per tanti artisti napoletani e non solo.

Lara Sansone in Un posto al sole

Attrice teatrale sin da giovanissima, ha recitato con grandi nomi del teatro della commedia napoletana. Ha condiviso la scena con Luisa Conte, sua nonna, poi con Nino e Carlo Taranto, Enzo Cannavale, Giacomo Rizzo, Peppe e Concetta Barra, Sergio Bruni. Nelle vesti di regista, invece, ha allestito molte edizioni dello spettacolo Cafè Chantant.

"Ripartiremo al più presto"

L'attore della compagnia stabile del teatro Sannazaro, Lucio Pierri, ha parlato questa mattina ai microfoni della stampa presente sul posto, tra cui il Corriere che riporta il video, raccontando che "Lara e suo marito Sasà sono delle persone eccezionali, con una forza incredibile. Passato lo scoramento iniziale, la loro intenzione è di ripartire al più presto possibile e lo faranno sicuramente come hanno sempre fatto, restituendo alla città quello che merita".