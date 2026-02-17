spettacolo
Incendio al Sannazaro di Napoli, Peppe Barra: “Una spada nel cuore, quel teatro era luce”

Peppe Barra a Fanpage.it sull’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro: “Ogni volta che si ammazza la cultura è una spada nel cuore”. L’artista era atteso lì a maggio.
A cura di Gennaro Marco Duello
Il teatro Sannazaro è cenere. E tra chi sente il peso di quella perdita con più forza c'è Peppe Barra, artista napoletano che con quel palcoscenico di via Chiaia ha un legame profondo, fatto di spettacoli, amicizie e memoria condivisa. Lo ha raggiunto Fanpage.it per raccogliere la sua reazione.

"Non so cosa dire"

"Sono talmente addolorato e sconvolto che non so cosa dire", esordisce Barra, con una voce che porta il peso di chi ha già visto troppo andar perduto. "Ogni qualvolta si ammazza la cultura in questa maniera è un dolore, una spada nel cuore."

Le parole arrivano dirette, senza retorica. Barra non recita il lutto: lo vive. "Io e mamma abbiamo fatto tanti spettacoli lì, c'era la grande amicizia con Luisa Conte, con Lara Sansone. Per un artista e un attore queste cose qua ti riempiono il cuore di tristezza."

Un luogo di cultura e luce

Per Barra il Sannazaro non era solo un teatro. Era un punto di riferimento nella mappa emotiva e artistica della città. "Quel teatro è un luogo storico che ha rappresentato cultura e luce nella città di Napoli", sottolinea, prima di aggiungere uno sguardo alle immagini che circolano in queste ore: "Speriamo che si possa recuperare, ma dalle foto che ho visto è tutto uno sfacelo."

A maggio sarebbe dovuto tornare proprio lì

C'è un dettaglio che rende ancora più amara questa vicenda: Peppe Barra era atteso al Sannazaro a maggio, con lo spettacolo ‘O Cunto d' ‘o Stesso Cunto insieme a Lalla Esposito. Nel frattempo, sul posto è arrivato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha usato parole nette: il teatro "è completamente distrutto". Manfredi ha già sentito il presidente della Regione Roberto Fico e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, atteso per la giornata di domani a Napoli come anticipato da Gianni Simioli a La Radiazza, annunciando "la massima cooperazione istituzionale per restituire il teatro alla città".

