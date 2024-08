La madre di Simone Biles racconta perché l’ha abbandonata: “Ti chiedo perdono”

video suggerito

Simone Biles è stata una grande protagonista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una grande atleta che ha intrecciato il suo cammino anche con l'italiana Alice D'Amato, che è riuscita a batterla. La storia della campionessa olimpionica statunitense però è quella di una ragazza che ha sofferto l'abbandono della madre biologica, che ha raccontato la sua storia per la prima volta sulle pagine di Daily Mail. Si chiama Shanon e adesso chiede perdono alla figlia dopo anni di allontanamento: "Ti chiedo perdono".

Le parole della madre di Simone Biles

Shanon, madre di Simone Biles, ha 52 anni e ha dichiarato che vive nella speranza che un giorno Simone le si possa avvicinare, così da poterle chiedere perdono per tutto quello che è successo. La madre di Simone Biles ha abbandonato i suoi figli in seguito alla sua dipendenza dalle droghe:

È stato difficile rinunciare ai miei figli, ma dovevo fare quello che dovevo fare. Non ero in grado di prendermi cura di loro. Stavo ancora usando droghe e mio padre non voleva che entrassi e uscissi dalle loro vite nel frattempo che non ero a posto. Vorrei chiederle scusa, aspetto solo lei e Adria (la sorella minore, ndr). Parlo più con Adria che con Simone. Vorrei chiederle di perdonarmi, di andare avanti e non giudicarmi per il mio passato. Sto aspettando solo l'opportunità.

Simone Biles ha anche dichiarato di aver perso un evento importante come il matrimonio di sua figlia con la stella della NFL Jonathan Owens. Non è stata una vita semplice per la madre di Simone Biles, che ha accumulato grandissimi debiti nel corso degli anni continuando a vivere nella stessa casa dove la stessa Simone è cresciuta, nella cittadina di Franklinton, North Carolina. La situazione debitoria di Shanon Biles è complessa, ma non disperata: deve più di 15mila dollari a 21 società, tutti debiti per servizi medici e finanziari, oltre a un prestito studentesco di 3850 dollari. La sua non è una richiesta di aiuto, ma poco ci manca.