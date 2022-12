La gaffe di Antonella Mosetti: “Giuliacci è morto, poraccio”, lui risponde con un gesto scaramantico Durante una diretta sui social, Antonella Mosetti incappa in un imperdonabile scivolone sul colonnello Giuliacci. “È morto, era vecchio…”. Il noto meteorologo della tv replica in diretta: “Ma come morto?? Sono io che scrivo”.

A cura di Giulia Turco

Mario Giuliacci è vivo e in salute. Il noto e amato metereologo della tv, oggi 82 anni, è diventato oggetto di una gaffe virale sui social da parte di Antonella Mosetti. La showgirl, che ha avuto modo di lavorare insieme a lui in passato, a quanto pare lo credeva già morto. Il colonnello interviene live su TikTok e risponde, con una buona dose di scaramanzia.

Cos’ha detto Antonella Mosetti su Mario Giuliacci

Sarà per puro caso forse, ma alla diretta in cui Antonella Mosetti ha fatto un’irrimediabile gaffe sul colonnello Giuliacci, stava partecipando anche il diretto interessato. Sarebbe stato proprio lui, a quanto pare, a chiedere alla showgirl un commento sul loro rapporto, tramite un commento. Lei, senza accorgersene e credendo si trattasse di un utente qualunque, è incappata in un clamoroso scivolone. “Giuliacci? Ah sì certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte”, ha risposto ai suoi follower. “Poraccio è morto adesso credo, era vecchio”.

Il colonnello Giuliacci annuncia il meteo su TikTok

Il colonnello però non è rimasto a guardare e ha subito replicato ironicamente: “Ma come morto?? Sono io che scrivo”, con tanto di emoticon con le corna, in segno di scaramanzia. Il siparietto è diventato oggetto di ironia da parte di numerosi fan della showgirl, che hanno commentato nel corso della live e in seguito su Twitter: “Ho urlato perché l’ho in diretta”, scrive qualcuno. “Oddio, imbarazzante…”. Probabilmente Mosetti non ne era a conoscenza ma il colonnello, 82 anni, non solo è vivo e vegeto, ma è anche attivissimo su TikTok. Sulla sua pagina, che conta quasi 24mila seguaci (molti di più rispetto alla showgirl, per altro), Giuliacci annuncia il meteo con una serie di brevi video in compagnia di Elisa, una giovane meteorina che ormai da diversi anni compare nei video del colonnello.