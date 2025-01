video suggerito

La casa di Paris Hilton distrutta dagli incendi a Los Angeles: “C’è chi ha perso molto di più, dono 100mila dollari” Paris Hilton ha perso la casa di Malibù negli incendi. Per quanto sia doloroso per lei vedere i suoi ricordi ridotti in cenere, l’imprenditrice è consapevole che tante famiglie stanno vivendo una situazione più drammatica della sua perché hanno perso tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Anche Paris Hilton è tra coloro che hanno visto la loro casa andare in fiamme negli incendi a Los Angeles. Si contano 11 morti e danni per 135 miliardi. L'imprenditrice e modella ha pubblicato un post su Instagram esprimendo la propria vicinanza a coloro che in questi giorni hanno perso tutto: "Io ho perso la mia casa a Malibù, ma i miei pensieri sono con le innumerevoli famiglie che hanno perso molto di più, le loro case, i loro ricordi più cari, la comunità che amavano e il loro senso di stabilità".

La casa di Paris Hilton bruciata nell'incendio

Paris Hilton, su Instagram, ha pubblicato un video che ritrae la sua casa distrutta dalle fiamme: "Questa era la nostra casa, lo strazio è indescrivibile. Quando ho letto la notizia ero scioccata, non riuscivo a metabolizzarla. Ma ora, stando qui e vedendolo con i miei occhi, è come se il mio cuore andasse in milioni di pezzi. […] Vedere la nostra casa ridotta in cenere è devastante. […] In questo dolore, so di essere incredibilmente fortunata perché i miei cari, i miei bambini, i miei cuccioli sono al sicuro". E ha continuato: "Ciò che mi spezza il cuore ancora di più è sapere che questa non è solo la mia storia. Tante persone hanno perso tutto".

La donazione di Paris Hilton

Paris Hilton ha fondato l'organizzazione non profit 11:11 Media Impact. In un post pubblicato in queste ore ha spiegato di avere donato 100mila dollari per sostenere le famiglie sfollate con bambini piccoli: "Come madre, posso immaginare il dolore e la paura di non avere un posto sicuro per i tuoi figli, per questo sto lanciando un fondo di emergenza attraverso la mia organizzazione per sostenere le famiglie sfollate con bambini piccoli. Sto iniziando con una donazione personale di 100mila dollari. Le nostre donazioni possono aiutare molte famiglie". La quarantatreenne ha aggiunto che farà altre donazioni in seguito.

