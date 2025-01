video suggerito

Incendi Los Angeles, sale a 11 il numero dei morti: danni per 135 miliardi e coprifuoco contro i saccheggi Sono sei i grandi incendi ancora in corso a Los Angeles, anche se i vigili del fuoco stanno facendo "progressi" nel contenimento delle fiamme. È salito a 11 il numero dei morti, oltre 10mila edifici distrutti e danni per 135 miliardi di dollari.

A cura di Ida Artiaco

Anche se i vigili del fuoco stanno facendo progressi nel contenimento delle fiamme, sono ancora sei i grandi incendi che stanno imperversando nella contea di Los Angeles. Il bilancio delle vittime è salito a quota 11, secondo l'ultimo aggiornamento da parte delle autorità, che hanno avvertito che il numero dei morti è ancora provvisorio. Più di 100mila persone restano sotto ordine di evacuazione, con altre decine di migliaia in allerta.

Ancora sei incendi in corso: la mappa

Come riporta la BBC, l'incendio di Palisades, il più grande registrato finora, che si estende su oltre 21.500 acri, risulta ora contenuto all'8%, mentre l'altro incendio che ha fatto parlare nei giorni scorsi, l'Eaton Fire, scoppiato nell'area di Altadena, è stato contenuto al 3%, dopo aver già distrutto quasi 1.000 edifici. Il rogo più recente, ribattezzato Archer Fire, è divampato e al momento risulta "incontrollato". Diversa la situazione per l'incendio di Kenneth (contenuto al 50%), quello di Hurst (70%) e di Lidia sulle colline a nord di Los Angeles (98%).

Danni per 150 miliardi di dollari e la beffa delle assicurazioni

Numeri impressionanti anche per quanto riguarda i danni: il bilancio – anche questo provvisorio – parla di 10mila edifici distrutti e di oltre 14mila ettari andati in fumo. Secondo alcune stime, i costi del disastro avrebbero già superato i 135 miliardi di dollari, secondo la società privata Accuweather, citata dall'emittente britannica. Una cifra enorme, legata anche al valore delle abitazioni andate distrutte dalle fiamme, tra cui le super ville di alcuni divi di Hollywood.

Sarà molto alto anche il conto da pagare per le compagnie di assicurazione che, secondo una stima di Morningstar e JP Morgan, dovranno sopportare perdite per 8 miliardi di dollari. Anche se non è detto che lo faranno, dal momento che, come riporta anche il Corriere della Sera, da tempo diverse compagnie si stanno ritirando dal mercato delle polizze-casa in California, si rifiutano cioè di assicurare i proprietari delle abitazioni contro gli incendi e altri danni. Per cui è probabile che le assicurazioni non pagheranno molti di quei danni perché se ne sono andate da quel mercato.

Al via il coprifuoco notturno contro gli sciacalli

Non solo. A Los Angeles è anche emergenza sciacalli, che stanno approfittando della confusione per introdursi nelle proprietà e portare via ciò che trovano. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha pertanto dichiarato un coprifuoco notturno – dalle 18 alle 6 del mattino – per le zone impattate dagli incendi Palisades e Eaton, per scoraggiare i saccheggi e ha annunciato che la Guardia Nazionale è stata chiamata a pattugliare le aree colpite. "Non stiamo scherzando, non vogliamo che nessuno approfitti dei residenti che sono già stati vittime di una tragedia", ha affermato Luna. Già decine gli arresti effettuati.