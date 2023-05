Katie Holmes: “Rifare Dawson’s Creek? Il mondo di oggi potrebbe rovinarlo” L’attrice conferma che si parla di un possibile riavvio della saga di Dawson’s Creek ma al tempo stesso ammette: “Il mondo di oggi potrebbe rovinarlo”.

Si parla da molto tempo di un possibile riavvio della serie di Dawson's Creek. Il teen-drama degli anni 2000 che ha lanciato la carriera di Katie Holmes potrebbe presto tornare per scoprire "che fine hanno fatto oggi" i personaggi dello show: Pacey (Joshua Jackson) e soprattutto Dawson Leery (James Van Der Beek). Katie Holmes nell'ambito di un discorso alla serata "Women in Motion" del Festival di Cannes ha confermato questa possibilità ma ha anche fatto presente che i tempi sono durissimi per un progetto come questo.

Le parole di Katie Holmes

Katie Holmes ha confermato che si sono svolte numerose discussioni sul riavvio della saga: "Abbiamo tutti adorato il fatto di partecipare a quella serie. Lo show era un capsula di quel tempo. Metterla nel mondo di oggi potrebbe appanarlo un po'. Era appena prima che tutti avessero un telefono, i social media e tutto il resto. C'era un'innocenza tra i personaggi, che penso potesse essere una delle cose che piaceva di più alla gente dello show. Inserirlo nel mondo di oggi, non so quanto avrebbe senso".

Il cambiamento del ruolo delle donne

Katie Holmes ha parlato anche della sua passione per il cinema e di come il suo background di attrice sia una risorsa per il suo ruolo di leader sul set quando è sulla sedia del regista. Ha diretto due film ed è pronta al terzo. Ha parlato dei progressi delle donne nel mondo del cinema, rispetto a quando ha cominciato lei negli anni '90, non ricorda di aver lavorato con dirigenti o registe donne, a parte forse un paio di donne che hanno diretto una piccola manciata di episodi di "Dawson's Creek". Holmes ha notato l'evoluzione positiva di Hollywood che ha coinvolto molte più donne dietro la macchina da presa e nei ranghi dirigenziali.