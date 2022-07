Kate Moss sul processo Depp Heard: “So la verità su Johnny e credo nella giustizia” Kate Moss in un’intervista con la BBC ha parlato della sua vita, del passato da modella al presente: vive in Inghilterra e si dedica al giardinaggio e alla meditazione. Sul processo che ha visto protagonista il suo ex Johnny Depp: “Credo nella giustizia”.

A cura di Gaia Martino

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard che ha visto la vittoria della star de I pirati dei Caraibi ha coinvolto anche Kate Moss. La modella lo scorso maggio è intervenuta da remoto per smentire le accuse fatte contro il suo ex, dichiarando di non essere mai stata maltrattata durante la loro relazione. A distanza di tempo, intervistata dalla BBC durante il programma Desert Island Discs, è tornata sull'argomento: "Credo solo nella verità".

Kate Moss e il processo del suo ex Johnny Depp

Kate Moss in una lunga intervista per la BBC ha parlato del suo passato, tirando in ballo anche quanto accaduto negli ultimi mesi. Il processo che ha visto protagonista il suo ex fidanzato Johnny Depp ha coinvolto anche lei. Da remoto lasciò una testimonianza a suo favore durante il processo. Ora è tornata sull'argomento:

Credo nella verità e credo nell'equità e nella giustizia. So la verità su Johnny. So che non mi ha mai preso a calci giù per le scale. Dovevo dire quella verità.

Il passato da modella e la vita oggi

La supermodella, oggi 48enne, ha raccontato del suo passato: aveva solo 15 anni quando, durante uno shooting, un uomo le chiese di togliersi il reggiseno. "Mi tolsi il top ma ero timida, quando disse di levarmi il reggiseno presi le mie cose e scappai" ha spiegato. "Così oggi do i consigli a mia figlia Lila Moss, le ho detto che non deve fare le cose che non le va di fare". In topless per le foto la modella ha raccontato di essersi sentita spesso "vulnerabile e spaventata": prendeva il valium per aiutare a superare l'ansia da prestazione. Inoltre, riguardo le passate accuse riguardo il suo presunto uso di droghe, ha smentito: "Mi sentì male e mi arrabbiai perché tutti quelli che conoscevo si drogavano, quindi concentrarsi su di me e cercare di portare via mia figlia mi sembrò un atteggiamento davvero meschino".

Oggi Kate Moss ha raccontato di vivere una vita tranquilla in una casa nelle Cotswold, in Inghilterra: "Sono ossessionata dal giardinaggio, Mi piace andare a letto e meditare prima che qualcuno si alzi. Mi piace sentirmi padrona di me stessa".