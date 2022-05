Kailia Posey si è suicidata a 16 anni, era famosa nel mondo per la gif “grinning girl” Kailia Posey, la ‘grinning girl’ della gif usata in tutto il mondo, è morta suicida all’età di 16 anni. A rivelare le cause del gesto estremo la famiglia a TMZ.

A cura di Gaia Martino

Kailia Posey a soli cinque anni era diventata il volto più famoso del web, riconosciuta con la gif "grinning girl". La smorfia regalata al pubblico del reality show americano Toddlers & Tiaras la rese popolare in tutto il mondo: nelle ultime ore è giunta la notizia della sua morte, alla sola età di 16 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri ed è stata la famiglia a rendere pubbliche le cause del decesso: a TMZ ha spiegato che si è trattato di un suicidio.

Le cause della morte di Kailia Posey

Kailia Posey, star di Toddlers and Tiaras, 16enne, si è tolta la vita. La sua famiglia ha spiegato a TMZ, in una dichiarazione straziante, che la giovane in un momento difficile della sua vita ha deciso di farla finita: "Sebbene fosse un'adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena". La giovane era in un momento d'oro per la sua carriera, hanno aggiunto: "Ha vinto innumerevoli corone e trofei dopo aver gareggiato nel circuito dei concorsi per tutta la sua vita. Il suo acclamato talento come contorsionista aveva già ha portato a offerte di lavoro in tournée professionali ed era stata recentemente selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno".

Kailia Posey (foto Instagram)

Si legge su TMZ inoltre che la famiglia di Kailia Posey ha così istituito un fondo presso la Whatcom Community Foundation a suo nome, per fornire risorse e aiutare i giovani studenti in crisi.

L'addio della madre di Kailia Posey

Con un post pubblicato su Facebook la mamma di Kailia Posey, Marcy Posey Gatterman, ha salutato la sua bambina rivolgendole alcune parole a corredo di una fotografia scattata in occasione del ballo di fine anno pochi giorni prima della morte.