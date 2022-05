Gli ultimi giorni di Kailia Posey prima del suicidio, il fratello rivela: “Era sconvolta” Il fratello di Kailia Posey ricorda: “Pochi giorni prima l’avevo vista sconvolta, è entrata nella mia stanza piangendo a dirotto”.

La star di Toddlers & Tiaras Kailia Posey è stata ricordata durante la lunga celebrazione funebre, trasmessa in live streaming online. I funerali si sono tenuti a Lynden, nello stato di Washington, nella giornata di domenica 15 maggio. Jayden Kai, suo fratello, ha dichiarato che la sorella era molto sconvolta pochi giorni prima del suicidio: "È entrata nella mia stanza piangendo e io ho smesso di fare quello che stavo facendo. Così l'ho fatta sdraiare sul letto, non ha mai smesso di piangere. Non abbiamo detto niente fino a quando non ha smesso di piangere".

La rivelazione del fratello di Kailia Posey

Il ricordo di Kailia Posey prosegue con Jayden che ricorda come sua sorella abbia insistito sul fatto di essere a posto, di sentirsi bene. Trenta minuti dopo era tranquilla, ma Jayden ha cercato di esserle ancora vicino. Quando poi l'ha lasciata, ha continuato a pensare a lei, poi pochi giorni dopo il folle gesto. Questo incontro è avvenuto pochi giorni prima del 2 maggio, quando Kailia Posey ha deciso di mettere fine alla sua vita impiccandosi all'età di 16 anni. La madre, Marcy Posey Gatterman, ha fatto sapere: "Sebbene fosse un'adolescente affermata con un brillante futuro davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita terrena".

Il suicidio: impiccata a un albero vicino casa

La terribile notizia della morte di Kailia Posey è stata aggravata dai dettagli sul suicidio pubblicato nelle ore immediatamente successive. Il The Sun ha dichiarato che l'adolescente ha deciso di togliersi la vita impiccandosi ad un albero: "È stato un gesto ben organizzato". Infatti, Kailia aveva scelto con minuzia di particolari dove e come togliersi la vita: il suo corpo è stato ritrovato appeso ad un albero, in un parco statale di Washington non lontano dalla casa della sua famiglia, intorno alle 13:20 di lunedì 2 maggio.