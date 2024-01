Josè Mourinho esonerato, lo Special One era testimonial Sky ma l’accordo è terminato L’ex allenatore della Roma era stato protagonista della campagna per le coppe europee di Sky. Un accordo terminato con il lancio delle competizioni autunnali, come comunica Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'esonero di Jose Mourinho dal ruolo di allenatore della Roma è senza ombra di dubbio la notizia sportiva della giornata. Il tecnico, tra i più prestigiosi al mondo, lascia la guida della squadra giallorossa che guidava dal 2021 e la cosa si riverbera anche sullo scenario televisivo.

Lo special one testimonial Sky

Lo Special One infatti era testimonial di Sky in relazione alla campagna pubblicitaria della Champions League, Europa League e Conference League, le competizioni calcistiche continentali trasmesse dalla Tv satellitare. Va da sé che con l'esonero inatteso di Mourinho dalla guida tecnica della squadra di Serie A, sorge la domanda relativa all'ipotetica prosecuzione dell'accordo, ma quello che apprendiamo da Sky è che la campagna stessa si è conclusa con il lancio delle coppe europee a settembre e che non era prevista una prosecuzione per il ritorno delle competizioni per la ripresa prevista a febbraio con le fasi finali di Champions League, Europa League e Conference League.

Nessun terremoto a Sky per l'addio di Josè Mourinho alla Roma, allenatore che nelle ultime due stagioni è stato un punto di riferimento a livello italiano per le competizioni europee, in grado di conquistare due finali nelle prime due stagioni alla guida della Roma. Nel 2022 aveva partecipato e vinto la finale di Conference League, mentre lo scorso anno era quasi riuscito nell'impresa di vincere l'Europa League, fermandosi solo in finale contro il Siviglia. Josè Mourinho è anche l'ultimo allenatore ad aver vinto una Champions League alla guida di una squadra italiana, nel 2010 come allenatore dell'Inter del triplete.

De Rossi sostituisce Mourinho

La notizia del suo esonero dalla Roma è arrivata nella prima mattinata di martedì, colpendo molto i tifosi giallorossi, rinfrancati dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida della squadra. Un epilogo non del tutto inatteso, date le sconfitte nel derby in Coppa Italia e col Milan della scorsa settimana.