Jim Carrey sulla morte di Chuck Russell: “Privilegio lavorare con lui, The Mask gioiello della mia vita creativa”

Jim Carrey ha rotto il silenzio dopo la notizia della morte del regista Chuck Russell, trovato senza vita all’età di 74 anni nella sua casa nella zona di San Diego. “Lavorare con lui è stato un privilegio, l’intero cast e la troupe sono rimasti commossi e ispirati dalla sua giocosità”, ha dichiarato, “Lo ringrazio molto, considero The Mask uno dei gioielli della mia vita creativa”.

Jim Carrey ha rotto il silenzio dopo la notizia della morte del regista di The Mask , Chuck Russell, avvenuta all'età di 74 anni. Russell è morto improvvisamente nella sua casa nella zona di San Diego mercoledì (22 luglio), come ha riferito la sua famiglia a TMZ . I vigili del fuoco erano stati chiamati a seguito alla segnalazione di un uomo privo di sensi. Il suo decesso è stato confermato a Variety dal suo avvocato ma la causa della morte non è ancora stata resa nota.

Carrey ha interpretato per lui il personaggio di Stanley Ipkiss, bizzarro imbroglione protagonista del film di successo del 1994, in cui recitava anche Cameron Diaz al suo debutto cinematografico. In una dichiarazione rilasciata alla rivista People, il divo di Hollywood ha definito "un privilegio aver lavorato" con Russell, "il quale, durante le riprese di The Mask , ha creato sul set un'atmosfera esuberante e infantile, fatta di meraviglia e cameratismo". Ha poi aggiunto: "L'intero cast e la troupe sono rimasti commossi e ispirati dalla sua giocosità. Nel corso degli anni ci siamo resi conto di essere stati fortunati ad aver potuto godere di quel momento spensierato e senza tempo". La nota trasferita alla rivista chiudeva con la riconoscenza dovuta a un regista che ha contribuito a rendere Carrey la maschera comica per eccellenza: "Considero The Mask uno dei gioielli della mia vita creativa. Grazie, Chuck".

"Avevo diretto Nightmare 3 e avevo stretto amicizia con la New Line. Poi ho girato The Blob e la New Line voleva un altro film horror scioccante", ha dichiarato Chuck a Variety nel 2024, "c'era un fumetto di The Mask che era piuttosto terrificante. Ho detto che sarebbe stato troppo simile a Freddy Krueger, sarebbe stato orribile". Con Jim Carrey è stato amore a prima vista: "Era una fonte d'ispirazione assoluta. Ho portato la sceneggiatura a un punto tale da farlo vivere e respirare come personaggio. Dopo averla letta, mi disse: ‘Se accetto questa parte, interpreterò questo personaggio alle inaugurazioni dei supermercati anche quando avrò 80 anni‘", spiegò. Russell distribuito il suo ultimo film nel 2024. Remake dell'omonimo classico horror del 1986, Witchboard vedeva nel cast Jamie Campbell Bower, star di Stranger Things.