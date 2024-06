video suggerito

Jessica Madsen, la Cressida di Bridgerton: "Amo una donna e lo dico con orgoglio" Jessica Madsen, l'attrice che interpreta Cressida Cowper in Bridgerton, ha dichiarato di essere innamorata di una donna. L'ha fatto sui suoi social per celebrare l'inizio del Pride Month, dedicato alla comunità Lgbtq+.

A cura di Ilaria Costabile

Giugno è il cosiddetto Pride Month, ovvero il mese in cui si sostiene la comunità Lgbtq+, e sempre più spesso proprio in questi giorni alcuni volti diventati noti tra cinema e serie tv, fanno sentire la loro voce. È accaduto anche con una delle protagoniste della terza stagione di Bridgerton, si tratta dell'attrice Jessica Madsen, l'interprete di Cressida Cowper, che ha dichiarato di essere innamorata di una donna.

Il messaggio sui social

L'attrice ha reso nota questa notizia, con un post pubblicato sul suo account Instagram, seguito da più di 15omila follower. Una frase, semplice e diretta, che affianca una serie di opere con cui si celebra la comunità Lgbtq+, l'attrice ha scritto: "Amo una donna, a voce alta e con orgoglio". Un messaggio chiaro che punta sulla necessità di parlare, apertamente, dei propri sentimenti e del proprio orientamento sessuale. Sul tema, infatti, lo scorso anno si era espressa altrettanto chiaramente dicendo: "I bisessuali non sono ‘confusi'. In ogni caso, buon mese del Pride", a dimostrazione del fatto che non ha mai avuto timore di sostenere le sue idee.

I commenti sul ruolo di Cressida in Bridgerton

Con il ruolo di Cressida in Bridgerton, che in questa terza stagione sta acquisendo sempre maggior spazio rivelando un lato inedito e anche più fragile di sé, l'attrice è riuscita a ritagliarsi un maggior successo, sebbene il suo personaggio non si sia conquistato sin da subito le simpatie del pubblico. A questo proposito Jessica Madsen ha dichiarato che le è capitato di ricevere messaggi anche piuttosto duri sul suo conto, ma non è mai stata turbata, anzi è riuscita a scorgere anche un lato positivo:

Quando succede sento di aver fatto bene il mio lavoro. Non prendo davvero queste cose sul personale. Però mi piace quando le persone che incontro apprezzano quello che faccio. Sì, è sempre bello.