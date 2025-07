Jeremy Irons: “Voglio lavorare con Sorrentino, gliel’ho detto ma non mi ha mai chiamato”

Jeremy Irons, 76 anni, una carriera incredibile e un grande sogno: "Voglio lavorare con Paolo Sorrentino". Sono tutti pazzi per il nostro regista. L'attore britannico non lo nasconde in una intervista rilasciata a Repubblica.

Il desiderio di Jeremy Irons

L'attore ha espresso quindi il desiderio di collaborare con Paolo Sorrentino. E il regista? Ecco cosa ha detto Irons: "Gliel'ho detto, ma non ha ancora fatto nulla al riguardo". L'attore ha un legame profondo con l'Italia e lo racconta così: "Tanti anni fa ho girato un film a Catania, Nijinsky, poi sono andato a Siracusa, sulle tracce dei miei antenati", ricorda. La sua prima volta alle Eolie lo ha conquistato: "Il Mediterraneo – di cui l'Italia è il cuore – è un luogo straordinario".

Il ricordo dell'Oscar

Tra i momenti più cari della sua carriera italiana, Irons ricorda con affetto Bernardo Bertolucci. "Mi manca moltissimo. Chiese a mia moglie Sinéad di recitare in Io ballo da sola, lessi la sceneggiatura e lo chiamai, mi diede un ruolo". L'attore svela anche un aneddoto sull'Oscar vinto per "Il mistero Von Bulow": "I bookmaker mi davano favorito, contro Robert De Niro. Mi preparavo la faccia da perdente, quel sorriso smagliante, mentre dentro sei disperato. Ma dissero il mio nome". L'euforia del momento lo portò a baciare tutti, "anche Madonna, seduta davanti a me, anche se non l'avevo mai incontrata prima. Era con Michael Jackson. Ero tentato di baciare anche lui, ma poi ho pensato: ho dato abbastanza baci per oggi".

L'impegno ambientale e la delusione verso la politica

Irons non nasconde la sua preoccupazione per i cambiamenti climatici e la delusione verso la classe politica: "Negli ultimi anni è peggiorata. I governi si muovono solo in base a logiche economiche. È deprimente". La sua filosofia? "Le piccole cose che facciamo come individui, possono cambiare il mondo. Non ha senso aspettarsi qualcosa dai governi".