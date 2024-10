Jenna Fischer, star di The Office: “Mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ora sono guarita”

video suggerito

"Non avrei mai pensato di fare un annuncio del genere ma eccoci qui. Lo scorso dicembre, mi è stato diagnosticato un cancro al seno triplo positivo al primo stadio". A scriverlo in un post condiviso sui social è Jenna Fischer, Pam Beesly nella serie tv The Office. L'attrice ha scelto di comunicare la notizia a ottobre, mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. "Dopo aver completato l'intervento chirurgico, chemioterapia e radiazioni ora sono libera dal cancro" fa sapere nel messaggio condiviso sul suo profilo Instagram.

Jenna Fischer ha indossato i panni di Pam Beesly nel corso delle nove stagioni di The Office, andate in onda su NBC dal 2005 al 2013. Per quel ruolo ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards come Miglior attrice non protagonista in una serie comica. Jenna Fischer ha ricevuto la diagnosi di cancro in occasione di una mammografia di routine. L'attrice ha raccontato il suo percorso con la malattia tramite un carosello di slide condivise in un post sul suo profilo Instagram. Un'ecografia ha rivelato una massa nel seno sinistro e, a dicembre, le è stato diagnosticato un tumore al seno triplo positivo al primo stadio. Fischer ha fatto sapere che la forma di cancro era "aggressiva" ma "altamente curabile". Un'operazione a gennaio, la chemioterapia a febbraio e la radioterapia a giugno hanno fatto sì che il tumore non si ripresentasse: "Ora sono guarita".

"Ho tenuto il cancro nascosto grazie ad alcune fantastiche parrucche"

Jenna Fischer è riuscita a tenere nascosto il cancro grazie ad "alcune fantastiche parrucche". Il motivo per cui ha reso pubblica la sua malattia è legato alla volontà di sensibilizzare sul tema e per spingere sempre più persone a prenotare mammografie e ad adottare misure per ottenere una diagnosi precoce: "Il mio tumore era così piccolo che non poteva essere percepito durante un esame fisico. Se avessi aspettato sei mesi in più, le cose sarebbero potute andare molto peggio. Si sarebbe potuto diffondere". L'attrice ha poi mostrato supporto nei confronti delle donne che stanno affrontando la malattia:

Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, la tua vita cambia immediatamente. Diventa tutta una questione di appuntamenti dal dottore, risultati di test, trattamenti e recupero dai trattamenti. Improvvisamente tutto nella tua vita è incentrato su una cosa: combattere il cancro.