video suggerito

Jacopo Sol bloccato a Napoli per lo sciopero dei taxi, a salvarlo è una fan: “Grazie a lei, posso andare a Brescia” Reduce dall’esperienza ad Amici 24, Jacopo Sol è riapparso sui social per fare una richiesta particolare a tutti i suoi fan. Il cantante si trovava a Napoli, ma a causa dello sciopero dei taxi non riusciva a raggiungere l’aeroporto: “Potete salvarmi solo voi”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Reduce dall'esperienza ad Amici 24, al termine della quale si è classificato al settimo posto, Jacopo Sol è riapparso sui social per fare una richiesta particolare a tutti i suoi fan. Il cantante si trovava a Napoli, ma a causa dello sciopero dei taxi non riusciva a raggiungere l'aeroporto. A salvarlo è stata una fan: "C'è un'anima pia con una macchina? Potete salvarmi solo voi".

Jacopo Sol e la richiesta d'aiuto ai fan napoletani

In attesa dei live autunnali, Jacopo Sol è attualmente impegnato con il tour degli instore, appuntamenti ormai abituali per gli ex concorrenti dei talent. Il suo giro promozionale è partito da Milano il 23 maggio e si concluderà ad Ancona entro la fine di giugno. Nelle ultime ore, però, ha dovuto affrontare un imprevisto. L'artista si trovava a Napoli, diretto verso l’aeroporto per raggiungere Brescia. Ma a complicare i piani è arrivato uno sciopero dei taxi, che ha mandato in tilt gli spostamenti in città.

A quel punto, ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan con un appello via social: “Ragazzi sono in stazione Garibaldi a Napoli e c’è lo sciopero dei taxi, c’è un’anima pia con la macchina che può portarci in aeroporto? Potete salvarmi solo voi, siamo in 3 con bagagli".

La corsa in aeroporto grazie all'aiuto di Fabiana

L’appello lanciato dall'artista non è rimasto inascoltato: molti utenti si sono offerti di aiutarlo, e tra questi c’era anche Fabiana, una fan che si è messa in macchina per dargli un passaggio. A confermare l’happy ending è stata una story pubblicata su Instagram da Jacopo stesso, con l’aereo sullo sfondo e queste parole: “Stavo per perderlo ma grazie a Fabiana posso dire: ‘Brescia sto arrivando’”. Alla fine, tutto è andato per il meglio: l'ex allievo di Amici è riuscito a prendere il volo in tempo e sarà regolarmente presente all’instore previsto a Brescia.