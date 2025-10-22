spettacolo
Jacopo Ottonello di Amici 19 lavora come spazzino, la sua vita oggi: “Mi riprenderò tutto”

Jacopo Ottonello partecipò ad Amici 19, nell’edizione vinta da Gaia Gozzi, segnata dal Coronavirus. Dopo l’esperienza nel talent, non è riuscito a decollare: oggi continua a cantare e a lavorare a un nuovo progetto musicale, ma registra i video per TikTok dal furgone con il quale lavora. “Sono uno spazzino che canta”, le sue parole.
A cura di Gaia Martino
Jacopo Ottonello è stato uno dei protagonisti di Amici 19, talent show che in quella stessa edizione fu vinto da Gaia Gozzi. Il cantante entrò nel cuore dei telespettatori per la sua voce e per la sua dolcezza, e anche in quello di Maria De Filippi che, quando arrivò il momento di salutarlo, non riuscì a trattenere le lacrime. Jacopo fu eliminato a un passo dalla semifinale e la conduttrice, commossa, gli dedicò un pensiero: "Sei perbene, una cosa rara. Ti auguro il meglio", gli disse. A distanza di cinque anni, l'ex allievo canta ancora e sta lavorando a un nuovo progetto: le sue esibizioni sui social, per ora, le registra in un furgone.

Cosa fa Jacopo Ottonello oggi

Jacopo Ottonello in un video su TikTok risponde a un followers e prima di intonare il ritornello di Cinque giorni di Michele Zarrillo, dichiara: "Nel 2025 c'è di tutto sui social, ma uno spazzino che canta?". In molti, tra gli utenti social, lo hanno riconosciuto e a chi gli ha scritto tra i commenti "meritavi di più", lui ha risposto: "Mi riprendo tutto". L'ex allievo di Amici, in un altro video registrato dal furgone con la divisa, scrive poi: "Scusate la voce "rotta", ma cantare la mattina presto avendo dormito poche ore, con un iPad per sentire la base e i rumori di sottofondo, non è che sia il massimo. Prometto che mi rifarò nella cover che sto preparando in studio".

@thisisjacopo

Risposta a @team.outer ciao 🤝 sono Jacopo. Sì, proprio io, quello di Amici 19 😉 #jacopoottonello #staytuned #amici

♬ suono originale – Jacopo

I progetti nel settore musicale: "Il treno prima o poi passa"

Lo scorso giugno in un video registrato con Ebim Records, etichetta indipendente a cui si è affidato, Jacopo Ottonello spiegava di non aver mai mollato, nonostante la sua carriera nel mondo della musica non fosse ancora decollata: "Sto iniziando a scrivere, prima cantavo solo facendo le dirette su Instagram. Consiglio di mettersi sempre in gioco, tanto il treno prima o poi passa". La partecipazione ad Amici capitò nell'edizione segnata dal Coronavirus: "Mi sono ritrovato all'uscita senza fare nulla", ha spiegato. Ora, contemporaneamente al suo lavoro da spazzino, si dedica alla musica nel tentativo di guadagnarsi un posto nel mercato.

