X Factor 2025, Alessandro Tomasi conferma il suo talento ai Bootcamp: a 16 anni lascia i giudici in lacrime

Alessandro Tomasi, concorrente 16enne di X Factor 2025, ieri sera ha commosso i giudici cantando “Portami a ballare” di Luca Barbarossa. Il giovanissimo veneziano ha conquistato la seconda standing ovation e i quattro sì del tavolo: prossimo step le Last Call.

Alessandro Tomasi è il giovanissimo concorrente di X Factor 2025, per molti telespettatori già tra i preferiti per la vittoria finale. 16 anni, veneziano, dopo aver cantato Era già tutto previsto di Cocciante alle audizioni, ha commosso i giudici ieri sera, durante la puntata dei Bootcamp, con il brano Portami a ballare. La sua seconda performance in tv, in onda su Sky Uno, si è conclusa con quattro sì e il pass per le Last Call.

Il successo di Alessandro Tomasi a X Factor 2025

Ieri sera con l'esibizione sulle note di Portami a ballare di Luca Barbarossa, ha commosso i giudici e conquistato l’unanimità della giuria. Alessandro Tomasi si è esibito senza pianoforte, a differenza di quanto successo alle Audizioni, perché "è importante saper trasmettere senza strumento, per un contatto diretto col pubblico", ha dichiarato, ed è riuscito nel suo intento. Standing ovation del pubblico e quattro sì gli hanno permesso di volare alle Last call.

Chi non è riuscito a trattenere le lacrime di emozione è stato Francesco Gabbani che si è portato le mani al volto sul termine dell'esibizione. "Il tuo percorso è questo, canzoni del passato cantautorale?" ha chiesto Jake La Furia al giovane. "Io spazio molto, mi piace fare questo. Sono molto più pop, non faccio solo questo", la risposta prima del via alle votazioni. Per Alessandro ovviamente sono arrivati quattro sì: "Ci vediamo alle last call".

Chi è Alessandro Tomasi, il giovanissimo talento di X Factor 2025

16 anni, di Venezia, Alessandro Tomasi nello studio di X Factor 2025, dove si è esibito per due volte e in entrambe ha conquistato la standing ovation del pubblico e dei giudici, non ha raccontato molto di sé. Ha dato modo al suo talento di uscire fuori: "La cosa più bella che mi ha stregato è il tuo modo di vivere la canzone, soffrirla. Sono rimasto stregato, mi ipnotizza" commentò Achille Lauro dopo al sua esibizione alle Audizioni con Era già tutto previsto. "Hai una consapevolezza delle dinamiche di ciò che fai, nonostante tu abbia 16 anni" aggiunse Francesco Gabbani. Per molti telespettatori che hanno commentato le sue performance su X, è tra i preferiti per la vittoria.