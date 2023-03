“Ivano Marescotti continua a farci ridere”: gli spezzoni dei suoi film alla camera ardente il saluto della comunità di Bagnocavallo a Ivano Marescotti, morto all’età di 77 anni. La camera ardente, allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, è aperta fino a mercoledì, dalle 10 alle 15, quando ci sarà l’ultimo saluto.

C'è il feretro, la sua foto e una televisione che manda in loop i suoi spezzoni più celebri. È il saluto della comunità di Bagnocavallo a Ivano Marescotti, morto all'età di 77 anni. La camera ardente, allestita nella Sala Oriani dell'ex convento di San Francesco a Bagnacavallo, in via Cadorna 14, è aperta fino a mercoledì, dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà poi il commiato. Alle 16.30 di domani, infatti, il feretro partirà per la cremazione, che si terrà a Ravenna.

Il ricordo

La foto è stata pubblicata da Ravenna Today che racconta che all'arrivo della salma era presente la moglie Erika Leonelli, che ha rivelato che l'attore diceva spesso di non aver paura della morte, ma di aver paura di morire. La deputata della Camera Ouidad Bakkali ha ricordato con un intervento l'attore:

Con la perdita di Ivano Marescotti noi tutti perdiamo un grande artista che ha saputo interpretare grandi ruoli e piccole parti, un grande istrione così come una efficacissima spalla comica. I romagnoli tutti, e i ravennati in particolar modo, perdono un concittadino capace di raccontarli con delicatezza e arguzia. A Ravenna Marescotti è stato protagonista di “Zitti Tutti!” del Teatro delle Albe, dove il testo del poeta Raffaello Baldini guidava un personaggio, interpretato da un magistrale Marescotti metà in luce e metà in ombra, in un racconto minuzioso del nostro spaesamento di creature del ventesimo secolo, utilizzando la lingua "del paese", il dialetto romagnolo a entrambi caro. Sempre a Ravenna, negli anni più recenti, Marescotti aveva dato vita al Tam, Teatro Accademia Marescotti, una scuola di teatro e cinema aperta a tutti dove chiunque poteva provare a prendere parte al processo creativo dell’attore. Oggi noi ci stringiamo intorno alla sua famiglia e piangiamo un grande artista.

La carriera

Ivano Marescotti è diventato attore professionista dopo i trent'anni, licenziandosi dal suo lavoro fisso presso l'ufficio urbanistica del Comune di Ravenna. Ha partecipato a più di 130 film, tra questi Johnny Stecchino e Il Mostro con Roberto Benigni. I più recenti, con Checco Zalone: Cado dalle nubi e Che bella giornata.