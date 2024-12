video suggerito

Incidente per Vladimir Luxuria, investita da una moto sulle strisce pedonali: "C'è un angelo che mi protegge" Incidente per Vladimir Luxuria, investita da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Cosa è successo alla conduttrice e come sta adesso.

"Devo avere un angelo in cielo che mi protegge: dopo il ritrovamento del mio portafoglio rubato mi è successo anche questo…" scrive così Vladimir Luxuria a corredo del video in cui racconta l'incidente in cui è stata coinvolta. Nel filmato condiviso sui social spiega di essere stata investita da una moto mentre stava attraversando le strisce pedonali a Roma.

Vladimir Luxuria: "Ero molto arrabbiata, volevo denunciarlo"

Vladimir Luxuria si trovava nel quartiere Pigneto a Roma quando è stata travolta da una moto. "Ad un certo punto un motorino ha sorpassato su doppia striscia continua tutte le auto che erano in coda e mi ha investita sulle strisce pedonali – spiega – Per fortuna avevo un cappotto molto imbottito e quindi non mi sono fatta niente". E ancora: "Se ci fosse stato un bambino al posto mio le cose sarebbero state più gravi". La conduttrice, però, non ha voluto procedere per vie legali: "Ho preso la targa di questa moto e inizialmente volevo denunciarlo, ero molto arrabbiata e avevo l'adrenalina a mille quando mi sono vista questo motorino addosso. Il ragazzo mi ha detto che era stanco, che era un padre di famiglia… Io lascio stare e non faccio denuncia, però voglio approfittarne per dire a tutti i motociclisti romani e non romani di fare attenzione quando fanno gli slalom perché a volte una distrazione può causare dei danni".

A Vladimir Luxuria restituiscono il portafoglio rubato, rintracciato l'uomo che glielo aveva riportato

Qualche settimana fa, Vladimir Luxuria si era rivolta alla trasmissione Chi l'ha visto per rintracciare la persona che le aveva riportato il portafoglio a casa. Di recente, poi, sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui appariva al fianco di un uomo:

Ho ritrovato grazie all'appello a Chi l'ha visto colui che ha visto buttato per strada e riportato fin sotto casa il mio portafoglio con tutti i documenti… si chiama Florin un uomo, padre di due meravigliose bambine e una moglie dolcissima come le torte che fa…. un uomo che ha faticato tutta la vita per andare avanti e che ha superato tante difficoltà… questo incontro mi ha fatto il dono più bello: riacquistare fiducia nell’unanimità e nel buon cuore di persone semplici e oneste. Grazie Florin.