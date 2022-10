Incidente per Enrica Bonaccorti, la foto sui social con il volto tumefatto: “Sono caduta di faccia” Enirca Bonaccorti ha condiviso sui social due scatti: il primo con il volto tumefatto in seguito a una caduta e il secondo con un trucco perfetto pronta a collegarsi con Pomeriggio 5. “Realtà truccata”, ha scritto nel post spiegando di essere caduta di faccia rompendosi una spalla.

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo incidente per Enrica Bonaccorti. La conduttrice si è mostrata sui social con il volto tumefatto, facendo subito preoccupare i fan per le sue condizioni di salute. Poco dopo però la spiegazione di quanto accaduto.

Perché Enrica Bonaccorti ha il volto tumefatto

La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram due scatti: il primo con il volto tumefatto direttamente sdraiata sul letto di un ospedale e il secondo con il viso truccato, pronta a collegarsi con Barbara D'Urso nella puntata di Pomeriggio 5. "Realtà truccata!", ha esordito sdrammatizzando nel post, per poi spiegare cosa le è successo: "Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla". Una caduta di faccia, quindi, che le è costata la frattura di una spalla, costringendola a sottoporsi a un'operazione grazie al professore Di Giacomo.

I commenti di pronta guarigione sotto il post

Dopo le foto pubblicate su Instagram, sono diversi i commenti di pronta guarigione che la conduttrice ha ricevuto, sia da parte di follower che di personaggi del mondo dello spettacolo. L'amica Sandra Milo ha scritto: "Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione". Anche Maria Teresa Ruta ha voluto far sentire il suo affetto e sostegno a Enrica Bonaccorti: "Cara un grande abbraccio!!! Qualunque cosa chiamami!". "Nooo! Curati please", ha scritto Filippo Nardi sempre sotto gli scatti. E la Marchesa D'Aragona ha aggiunto: "Un abbraccio amica mia". Non è la prima volta che la conduttrice resta vittima di un incidente: era già successo nell'estate del 2021 quando si era fratturata il polso destro e, dopo essere andata in ospedale, era tornata a casa con il braccio ingessato per un periodo.