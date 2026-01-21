In vendita la casa di Gene Hackman dove è morto con la moglie: il prezzo è scontato per non scoraggiare l’acquisto

Si vende la residenza di Gene Hackman a Santa Fe, dove l’attore e la moglie sono morti a febbraio 2025. La proprietà è stata svuotata e riallestita, il prezzo non è alto per attrarre acquirenti.

La residenza di Gene Hackman a Santa Fe è stata messa sul mercato a un prezzo che viene considerato scontato rispetto alla linea del mercato. Parliamo della proprietà dove l'attore premio Oscar e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella proprietà il 26 febbraio 2025: lui aveva 95 anni ed era affetto da Alzheimer, lei 65 anni ed è deceduta per sindrome polmonare da hantavirus. Gli eredi hanno deciso di vendere attraverso Sotheby's International Realty, dopo aver fatto svuotare e riallestire completamente gli spazi.

La storia di casa Hackman

Hackman acquistò la proprietà negli anni Novanta, quando era poco più di un edificio fatiscente degli anni Cinquanta arroccato su una collina. L'attore, ritiratosi dalle scene per dedicarsi alla pittura e alla vita privata nel New Mexico, volle trasformare quella struttura in un'abitazione su misura. Affidò il progetto all'architetto Stephen Samuelson di Studio Arquitectura e al costruttore Doug McDowell, chiedendo spazi aperti, soffitti alti e una sensazione di continuità tra gli ambienti.

Il risultato, completato nel 1997, mescola elementi pueblo con richiami coloniali e barocchi spagnoli. Hackman rifiutò soluzioni contemporanee o minimaliste: volle invece intonaci materici e patinati che dessero l'impressione di un'antichità stratificata. Da pittore dilettante qual era, partecipò attivamente alla scelta delle tonalità, arrivando a mescolare personalmente i colori che gli artigiani avrebbero poi applicato alle pareti.

Il valore di mercato della casa è da record

La residenza principale si sviluppa su circa 1.200 metri quadrati distribuiti su più livelli. Il valore commerciale è pari a 6,25 milioni di dollari. C'è un ingresso, incorniciato da un arco in pietra e stucco verde oliva; un salotto principale, con camino centrale, si affaccia sulle montagne Jemez con vista che arriva fino al Colorado. La sala da pranzo è incassata rispetto al resto del piano, mentre lo studio presenta un soffitto a cassettoni decorato.

La cucina comprende un'isola centrale attrezzata per i pasti informali, elettrodomestici in acciaio, una dispensa di servizio e accesso diretto a una cantina. La suite padronale occupa un'ala separata, con ufficio privato e doppi bagni e cabine armadio. Al piano inferiore trovano spazio una palestra, una sala giochi e una sala cinema.

La dependance, autonoma rispetto alla residenza principale, offre tre camere da letto, cucina e soggiorno indipendenti. Lo studio, che Hackman utilizzava per dipingere, può essere riconvertito in spazio creativo o in alloggio aggiuntivo. L'intera proprietà si estende su oltre 21 ettari protetti da pini e ginepri, all'interno del complesso residenziale recintato di Santa Fe Summit.

Gli esterni e le infrastrutture: dal putting green ai garage multipli

Il parco esterno è attrezzato con piscina, vasca idromassaggio e un putting green che riproduce un campo da golf in miniatura. La proprietà dispone di garage per sei veicoli, una risorsa apprezzata in un'area dove le distanze e le condizioni climatiche rendono necessario proteggere i mezzi.

L'isolamento della residenza, situata a nord-est della città su una collina circondata da vegetazione autoctona, garantisce privacy totale pur restando a distanza ragionevole dai servizi urbani. Gli agenti immobiliari assicurano che non è stato applicato alcun tipo di sovrapprezzo legato alla notorietà di Gene Hackman, anzi è stato cercato di abbassare in ragione alla storia recente della casa. C'è molta paura che questo possa influenzare negativamente i potenziali acquirenti. "Vendiamo questa proprietà per i suoi valori architettonici, paesaggistici e per la qualità degli spazi", hanno dichiarato i broker interpellati dall'agenzia Adnkronos. "Per alcuni il passato potrà pesare, per altri no. La casa parla soprattutto attraverso i suoi punti di forza".