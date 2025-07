Ilary Blasi racconta di quando querelò Signorini per le foto in topless: “Gli feci causa, poi lo ritrovai al GF Vip”

Ilary Blasi parla della denuncia che sporse nei confronti di Alfonso Signorini per aver pubblicato su Chi un suo scatto in topless, mentre era dentro casa a Formentera. La conduttrice gli fece causa e vinse: “Dopo pochi mesi l’ho ritrovato al Grande Fratello Vip, abbiamo scherzato ed è nato l’amore”.

Ilary Blasi parla della denuncia che sporse nei confronti di Alfonso Signorini per aver pubblicato su Chi un suo scatto in topless, mentre era dentro casa a Formentera. La conduttrice gli fece causa e vinse: “Dopo pochi mesi l'ho ritrovato al Grande Fratello Vip, abbiamo scherzato ed è nato l'amore”.

Ilary Blasi sporse querela a Signorini per la sua foto in topless

A raccontare la vicenda è la stessa Ilary Blasi, attraverso una lettera pubblicata sul settimanale Chi. La conduttrice ripercorre il suo rapporto con il magazine, spiegando di non aver mai avuto "lo stress dei paparazzi, del gossip", perché "fa parte del gioco". La rivista ha spesso seguito tutti i suoi momenti pubblici e privati: "Penso che le mie prime foto paparazzate le abbiate pubblicate voi e non mi sono mai arrabbiata", spiega, a parte una volta "in cui mi avete fotografata in topless dentro casa a Formentera. Ho fatto causa a Chi, ad Alfonso Signorini, e ho vinto".

Dopo pochi mesi ho ritrovato Alfonso al Grande Fratello Vip e siamo diventati amici, abbiamo scherzato ed è nato l'amore.

Il caso analogo di Paola Barale

Un episodio simile successe qualche anno fa anche a Paola Barale. Anche lei, proprio come Blasi, sporse denuncia verso Alfonso Signorini per aver pubblicato sulla copertina di Chi un suo scatto in topless nel 2017. La showgirl, però, quella causa la perse, ma oggi continua a ritenere che quella mossa sia stata una violazione della sua privacy: "Ci lamentiamo tanto quando un bullo fa un video e poi lo pubblica sui social, ma se il messaggio è questo, perché dovremmo punire un ragazzino?", ha dichiarato di recente ospite nel podcast di Giulia Salemi. Lo scatto, probabilmente, fu fatto con un drone: "Io vivevo a Ibiza in un comprensorio, c'era una circolare in cui si diceva che erano vietati i droni, ma penso che quello scatto sia stato fatto proprio in quel modo".