Il video di Isabella Rossellini dopo i David: “Avevo preparato un discorso, non me l’hanno fatto fare” Isabella Rossellini ha ricevuto il David Speciale, nella serata dedicata ai David di Donatello. L’attrice ha pubblicato un video su Instagram con un discorso che aveva preparato per l’occasione, ma che non è riuscita a fare durante la cerimonia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di mercoledì 10 maggio sono stati consegnati i David di Donatello, tra i premi più importanti dedicati al cinema in Italia. Isabella Rossellini ha ricevuto il David Speciale, un riconoscimento che l'ha inorgoglita e che arriva dopo anni di carriera nel mondo del cinema e nell'arte. L'attrice ha pubblicato un video su Instagram, poco dopo la premiazione, sottolineando che non le avessero dato l'opportunità di fare un discorso che aveva preparato per l'occasione, di fatti le sono state rivolte alcune veloci domande, per poi passare oltre.

Il video di ringraziamento di Isabella Rossellini

Un video pubblicato sui social per ringraziare chi l'ha scelta per questo premio così importante, ma anche per ricordare gli inizi della sua carriera insieme a personaggi che hanno segnato il cinema, ma anche la televisione. L'attrice, quindi, ha passato in rassegna alcuni momenti della sua vita, soffermandosi su quello che l'ha sempre spinta a raggiungere nuovi traguardi lungo il suo percorso. Qui le sue parole: