Il tassista che portava Harry e Meghan: “Non parlerei di inseguimento, non mi sentivo in pericolo” Sukhcharn Singh, il tassista che ha accompagnato Harry e Meghan per una parte del loro tragitto, ha raccontato al Washington Post che non definirebbe quanto accaduto “un inseguimento” dei paparazzi, aggiungendo che non si è “mai sentito in pericolo”.

A cura di Elisabetta Murina

"Non lo definirei un inseguimento, non mi sono mai sentito in pericolo". A raccontarlo è Sukhcharn Singh, il tassista che ha accompagnato Harry e Meghan per una parte del loro tragitto, durante il quale sono stati circondati da un gruppo di paparazzi, tanto che si è parlato di "catastrofe sfiorata".

Le parole del tassista che portava Harry e Meghan

In una dichiarazione rilasciata al The Washington Post, l'uomo ha raccontato di aver prelevato la coppia intorno alle 23 di martedì sera, sulla 67esima strada di New York. Con loro anche la madre della duchessa del Sussex e una guardia di sicurezza. Singh ha condotto i quattro per un breve tragitto, circa un isolato e mezzo, fino a Park Avenue, raccontando di essere stato seguito da due auto, una nera e una grigia. "Hanno continuano a seguirci e si stavano avvicinando alla macchina. Hanno scattato delle foto mentre ci fermavamo e ci stavano filmando", ha detto.

A quel punto, la guardia di sicurezza si è preoccupata per i fotografi e, pensando che Harry e Meghan fossero troppo esposti, ha chiesto al tassista di tornare alla stazione di polizia. Così, Singh si è diretto verso Madison Avenue, svelando che l'intero viaggio sarebbe durato circa 10 minuti. E, infatti, ha dichiarato: "Non credo che lo definirei un inseguimento. Non mi sono mai sentito in pericolo. Non era come un inseguimento in macchina in un film. Erano silenziosi e sembravano spaventati".

Come stanno Harry e Meghan dopo l'accaduto

Harry, Meghan e Doria Ragland, madre della duchessa del Sussex, sono ancora sconvolti dopo l'incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti mentre venivano inseguiti dai paparazzi. A riferirlo è una fonte al sito Us Weekly, spiegando che "tutti sono ancora molto turbati" e che "erano terrorizzati" durante il tragitto in macchina. La coppia reale, stando alle parole dell'insider, sarebbe stata "inseguita in modo spaventoso" da ben 12 fotografi, dopo aver lasciato la cerimonia di premiazione dei Women of Vision Awards a New York.