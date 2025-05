video suggerito

Il ritorno di Peppe Di Napoli a lavoro dopo la malattia: "Qui siamo sempre col sorriso" L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, che di recente ha rivelato di combattere contro un tumore, torna a lavoro nel suo ristorante per la Festa della Mamma: "Tre turni, tutto pieno"

Peppe Di Napoli, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi che poche settimane fa ha rivelato di aver terminato l'ultimo ciclo di terapie per curare il suo cancro, festeggia nelle cucine del suo ristorante sullo sfondo musicale di un brano che è tra i più ascoltati al momento: Anema e Core di Serena Brancale. Il pescivendolo-influencer ha pubblicato sui social un video divertentissimo nel quale rivela: "Qui lavoriamo sempre col sorriso". E poi mostra il suo locale tutto pieno nel giorno della Festa della Mamma: "Tre turni tutti sold out".

Il video di Peppe Di Napoli

"Perché qui lavoriamo sempre con il sorriso", rivela Peppe mentre balla nelle cucine. Un filmato che lo ritrae mentre si muove al ritmo della celebre canzone napoletana, con indosso la divisa rossa da chef e circondato dal suo staff. Un'immagine di gioia e spensieratezza che colpisce, soprattutto alla luce delle recenti rivelazioni sulla sua salute. Peppe non ha mancato di mostrare con orgoglio il successo del suo ristorante, completamente esaurito in tutti e tre i turni previsti per la domenica della Festa della Mamma. "Tutto pieno, primo turno, secondo turno, terzo turno", si sente dire nel filmato, mentre la telecamera inquadra le sale gremite di clienti.

Solo pochi giorni fa, Peppe Di Napoli aveva condiviso con i suoi follower la notizia della fine della cura dalla malattia, spiegando come i sintomi fossero già presenti durante la sua breve partecipazione all'Isola dei Famosi: "Il mio corpo lanciava segnali strani: la stanchezza era profonda, i dolori continui e spesso insopportabili. E invece no. A settembre ho ricevuto una diagnosi che ha dato un nome a quei segnali, a quei dolori, a quella fatica che non mi lasciava in pace". La popolarità di Peppe Di Napoli è esplosa grazie ai social, dove i suoi video sulla pescheria di famiglia sono diventati virali per il modo colorito e autentico di presentare il pescato fresco. "A cascata", il suo tormentone, è diventato un marchio di fabbrica che lo ha reso famoso in tutta Italia. Adesso, è amato anche per il suo essere un esempio di forza e speranza.