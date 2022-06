Il regista premio Oscar Paul Haggis fermato in Italia con l’accusa di violenza sessuale e lesioni La procura di Brindisi fa sapere che il regista e sceneggiatore canadese è stato sottoposto a fermo a Ostuni per gravi accuse nei suoi confronti da parte di una donna.

A cura di Andrea Parrella

Il regista canadese Paul Haggis, vincitore del Premio Oscar nel 2006, è stato sottoposto a fermo, a Ostuni, con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. A rendere nota la cosa è stata la Procura di Brindisi, che ha diramato una nota in cui ha descritto quanto accaduto secondo l'accusa. Haggis avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni, prima di accompagnare la donna all'aeroporto di Papola Casale di Brindisi alle prime luci dell'alba, nonostante lei presentasse chiari segni di condizioni fisiche e psichiche precarie. Stando a queste prime ricostruzioni, i fatti sarebbero avvenuti a Ostuni, dove Paul Haggis partecipa alla kermesse cinematografica "Allora Fest".

Al momento non sono riportate dichiarazioni da parte del regista, né del suo entourage, ma si presume che nelle prossime ore arriveranno maggiori dettagli merito a quanto sarebbe accaduto tra l'attore e la donna che lo accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

La notorietà di regista di Paul Haggis deriva soprattutto dal successo ottenuto nel 2006, quando conseguì la vittoria di un Academy Award per la miglior sceneggiatura originale del film Crash – Contatto fisico, pellicola per la quale ricevette anche la candidatura all'Oscar per il miglior regista. In quello stesso anno ha trionfato anche in Italia vincendo il David di Donatello per il miglior film straniero.

Leggi anche Cuba Gooding Jr ha accettato il patteggiamento dopo l'accusa di abusi sessuali

Oltre al successo di Crash ha lavorato a diverse sceneggiature di film di rilievo, tra cui Million Dollar Baby diretto da Clint Eastwood nel 2004, Flags of Our Fathers sempre di Clint Eastwood, uno dei più noti Bond con Daniel Craig, Casino Royale del 2006, e ancora il successivo Quantum of Solace. Quanto al suo percorso in televisione, ha lavorato alla sceneggiatura di tantissime stagioni di Walker Texas Ranger, la celebre serie con Chuck Norris, prodotta dal 1993 al 2001.