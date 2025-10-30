Il nipote di Robert De Niro morto per overdose, arrestate 5 persone: “Si sono accordati per vendere droga”

Continuano a emergere nuovi dettagli sulla morte di Leandro Rodriguez, nipote di Robert De Niro. Il 19enne è stato trovato senza vita nel luglio del 2023 e la causa sarebbe stata "un mix di 6 droghe diverse". A distanza di due anni, stando a quanto riporta TMZ, 5 persone sono state arrestate con l'accusa di aver cospirato per distribuire droga, che avrebbe poi portato al decesso del ragazzo.

La notizia della morte di Leandro De Niro, nel luglio 2023, era stata data dalla madre Drena attraverso un post sui social, in cui aveva scritto: "Non so come vivere senza di te". Era stata sempre la donna, figlia del noto attore, a parlare per prima delle cause del decesso del 19enne, dicendosi certa che fosse stato il Fentanyl, come avevano riportato i media americani. Poco dopo l'ufficialità era arrivata: a causare la morte del ragazzo un "mix di 6 droghe" (tra cui il Fentanyl) che gli sarebbero state vendute a New York.

Una prima donna era stata arrestata circa due settimane dopo la morte di Leandro De Niro, accusata di aver venduto al ragazzo della droga poco prima della sua scomparsa. Oggi, 30 ottobre 2025, a distanza di più di due anni, all'arresto della donna si aggiunge quella di altre cinque persone. Secondo TMZ e Nbc New York, gli uomini sono accusati di cospirazione per aver venduto le droghe che hanno poi causato la morte di Leandro Rodriguez: avrebbero utilizzato i social media per promuovere e vendere droga a New York, distribuendo migliaia di pillole contraffatte di Xanax, arricchite con Fentanyl, ad adolescenti e giovani adulti.