Il messaggio di Willow Smith contro le insicurezze: “Il valore è innato, non dipende dalle abilità” Willow Smith, che in passato ha sofferto di depressione e autolesionismo, ha voluto lanciare un messaggio contro le insicurezze e le fragilità: “Siete amati, contate e avete valore, indipendentemente da quello che il mondo e le vostre insicurezze vi abbiano fatto credere”. La 21enne ha scelto di rasarsi la testa come segno di solidarietà verso la madre Jada Pinkett Smith.

A cura di Elisabetta Murina

"Ricordatevi sempre che siete amati, contate e avete valore". Scrive così Willow Smith in un brevissimo video pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si mostra in costume di fronte al mare, sorridente e con la testa rasata. La scelta di tagliarsi i capelli a zero è stato un gesto simbolico nei confronti della madre, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. Ora la 21enne, modella e attrice di professione, che in passato ha sofferto di depressione e autolesionismo, ha scelto di lanciare un messaggio contro fragilità e insicurezze.

Il post di Willow Smith

In un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, la figlia di Will Smith e Jada Pinkett si è mostrata seduta di fronte al mare, in costume e sorridente. Ad accompagnare il post, un messaggio che la 21enne ha voluto lanciare contro le insicurezze e a favore del valore personale: "Questo solo per ricordarvi che il nostro valore non risiede nelle nostre abilità o nella nostra produttività. Il nostro valore è innato, uguale per tutti, e infuso in noi da un’entità divina superiore". E ha poi aggiunto:

Ho combattuto tanto con questo, di recente, e davvero mi spezza il cuore permettere a me stessa di deviare da quel percorso dello spirito e della mente. Ricordatevi sempre che siete amati, contate, e avete valore, indipendentemente da quello che il mondo e le vostre insicurezze vi abbiano fatto credere.

Il passato di Willow Smith e il rapporto con la madre Jada Pinkett

Il messaggio di Willow Smith arriva dopo un'adolescenza difficile, nella quale ha sofferto di depressione e autolesionismo. "Ho cominciato a tagliarmi perché il dolore era l'unica cosa che mi permetteva di vivere", aveva raccontato sui social una volta guarita, tre anni fa. Questa difficile pagine della sua vita le ha permesso di capire "quanto sia importante prendersi cura di se stessi da soli". Anche se lei forse sola del tutto non lo è stata mai. Con la madre Jada Pinkett Smith ha un rapporto speciale, tanto che per solidarietà e amore nei suoi confronti ha deciso di rasarsi i capelli (la donna soffre di alopecia) mostrandosi fieramente sui social e facendolo diventare quasi un suo punto di forza.