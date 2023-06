Il figlio di Tina Turner arrestato per possesso di droga, Ike Jr. in carcere quando è morta la madre Ike Turner Jr., figlio di Tina Turner, è stato arrestato per possesso di stupefacenti e manomissione di prove. L’accaduto risale a 18 giorni prima della morte della madre, avvenuta lo scorso 24 maggio. L’uomo, si trova al momento ancora in cella, nella prigione della contea di Brazoria.

A cura di Elisabetta Murina

Ike Turner Jr. è stato arrestato per possesso di stupefacenti e manomissione di prove. L'accaduto risale a 18 giorni prima della morte della madre Tina Turner, avvenuta lo scorso 24 maggio all'età di 83 anni, ma il sito People ne dà notizia solo in questi giorni. L'uomo, adottato legalmente dalla cantante, si trova al momento ancora in cella nella prigione della contea di Brazoria.

Ike Turner Jr. arrestato prima della morte di Tina Turner, cosa è successo

Stando a quanto riporta People e alla ricostruzione della polizia di Alvin, in Texas, Ike Turner è stato fermato a un semaforo, poco dopo la mezzanotte, perché aveva il fanale posteriore della sua auto spento o non funzionante. Avvicinandosi alla vettura, gli agenti si sono accorti che il 64enne stava cercando di ingerire la droga in suo possesso per evitare il sequestro. Così, al momento della perquisizione, hanno potuto procedere al sequestro di "solo" 1,7 grammi di crack e 0.7 grammi di metanfetamina. "Ha cercato di ingoiare le sostanze stupefacenti prima che gli ufficiali potessero sequestrargliele", si legge infatti nel rapporto del capitano Q.T. Arendell. In auto con lui anche una donna, identificata poi con il nome di Jessica Salinas-Esquivel (a sua volta accusata di possesso di droga).

Turner, quindi, il 6 maggio scorso è stato arrestato e al momento si trova ancora in cella. Ed era in prigione, nella contea di Brazoria, anche lo scorso 24 maggio, quando è venuta a mancare la madre Tina Turner. Il motivo per cui è ancora detenuto è il mancato pagamento dei 70mila dollari di cauzione richiesti.

Ike Turner Jr. e il rapporto con Tina Turner

Ike Turner Jr. è nato dal rapporto tra il musicista Ike Turner e la ex moglie, a cui è stato legato prima di conoscere Tina Turner. La cantante, quindi, lo ha adottato legalmente solo in un secondo momento, insieme al fratello Michal. Tina Turner ebbe con Ike Turner un rapporto piuttosto controverso e turbolento. Il primo incontro verso la fine degli anni Cinquanta, in un club di Sain Louis, dove il musicista suonava con la sua band Kings of Rhythm, poi la nascita di un amore talmente forte che decisero di convolare a nozze. Il matrimonio si tenne nel 1962 a Tijuana, in Messico, quando Tina Turner aveva appena 22 anni. Oltre che invalido perché Ike non ottenne il divorzio dalla prima moglie, le nozze si rivelarono presto un incubo: l'uomo abusava continuamente di lei.