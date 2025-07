Il Comune multa lo stabilimento Alpemare di Andrea Bocelli, il cantante avvia una causa

Lo stabilimento di lusso di proprietà di Andrea Bocelli, ovvero l'Alpemare a Forte dei Marmi, è stato multato dalla polizia municipale per aver violato un regolamento comunale. Il cantante, però, ha fatto causa al Comune contestando la multa.

La multa all'Alpemare di Andrea Bocelli

A violare il regolamento comunale sarebbe stato, secondo quanto riporta Il Tirreno, un gazebo del marchio francese Guerlain, dal momento che in Versilia è vietato fare pubblicità sull'arenile pubblico, ragion per cui quel gazebo non rispetterebbe le regole. Andrea Bocelli, proprietario dello stabilimento balneare tra i più lussuosi del litorale, dal costo di 16mila euro a stagione, ha ricevuto una multa di 1032 euro lo scorso giugno. Secondo il regolamento comunale del litorale "è consentita la pubblicità solo in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati ad associazioni senza scopo di lucro". Il gazebo in questione violava la normativa poiché riportava la scritta "Guerlain per Alpemare". La polizia ha chiesto di rimuoverla, ma davanti al rifiuto è scattato poi il verbale, da qui l'intenzione di Bocelli di impugnare il provvedimento attraverso i propri legali.

La replica del direttore dello stabilmento

Il direttore dell'Alpemare, Fabio Giannotti, ha spiegato sulle pagine del Tirreno che, in realtà, non si tratterebbe di pubblicità ma di un servizio offerto ai clienti:

Non è affatto una pubblicità del marchio Guerlain quello che offriamo con la presenza di quello stand all’interno del perimetro dello stabilimento è un servizio in più ai nostri clienti: chiunque paga una delle nostre tende può accedere a questo servizio gratuitamente, scegliendo con l’aiuto delle nostre hostess un profumo da far spruzzare sui cuscini o sugli asciugamani della propria tenda oppure, se ne ha bisogno, una crema solare o trucchi protettivi per la pelle e altri prodotti di skin care.

Bocelli, di recente, proprio a causa delle molte regole imposte nel settore aveva reso nota la sua intenzione di vendere lo stabilimento e infatti in una nota al quotidiano La Nazione si legge: "considerando la regolamentazione legislativa del settore, sempre più impegnativa, cangiante e stringente, cui dover fare costantemente fronte, non esclude la possibilità, in futuro, di cedere alle offerte dei tanti soggetti internazionali interessati appunto all’acquisto del beach club Alpemare".