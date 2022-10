Il compleanno di Fedez, la festa a Milano e la dedica ai figli: “Sono loro i miei regali più belli” Dopo aver spento le candelina sul una coloratissima torta di frutta, Chiara e Fedez sono tornati a casa dai loro bambini, ai quali il rapper dedica questo suo compleanno: “Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato”.

A cura di Giulia Turco

Fedez compie 33 anni sabato 15 ottobre 2022. Per celebrare il suo compleanno, l'artista ha scelto una festa allo scoccare della mezzanotte che ha riunito gli amici più stretti. Chiara Ferragni ha immortalato diversi momenti della serata, che si è svolta all'Hotel Principe di Savoia di Milano, ma dopo qualche danza e calice alzato, la coppia è tornata a casa dai piccoli Leone e Vittoria, il loro regalo più grande.

(La location della festa di compleanno di Fedez)

La festa di compleanno di Fedez

Alla festa hanno partecipato diversi amici della coppia, a partire da Tananai collega di Fedez con il quale ha stretto un ottimo rapporto. Tananai ha suonato alla festa intrattenendo il pubblico e ha scherzato con la coppia giocando a fare il terzo incomodo nelle loro romantiche foto. All'Hotel Principe di Savoia, dove Fedez ha già festeggiato il compleanno in passato, erano presenti tra i tanti anche Chiara Biasi, tra le migliori amiche di Chiara, e l'artista Rose Villain. Dopo aver spento le candelina sul una coloratissima torta di frutta, Chiara e Fedez sono tornati a casa dai loro bambini, ai quali il rapper dedica questo suo compleanno: "Oggi sono 33 anni e loro sono i regali più belli che la vita mi abbia dato".

I successi dell'ultimo anno per Fedez

Ormai è entrato a pieno nello spettro degli influencer più in voga degli ultimi anni. Con la rappresentazione della sua vita familiare sui social, Fedez ha affiancato la sua attività su Instagram alla carriera nel mondo della musica che non si è mai fermata, nemmeno dopo la malattia che lo ha colpito lo scorso marzo che gli ha imposto di rallentare i ritmi per un po’. Il suo è stato un grande ritorno nella giuria di quest’anno ad X Factor, insieme a Dargen D’amico, Rkomi e Ambra Angiolini. Presto sarà anche il tempo dei live, nell’attesa di vedere e poter supportare la moglie Chiara Ferragni, sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023.