Ida Platano nei guai: "Sono pericolosa, ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Uomini? Zero" Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'ex di Uomini e Donne Ida Platano confessato ai followers di essere pensierosa a causa di qualcosa che ha fatto, senza dare troppi dettagli: "Mi piace un po' di adrenalina, è meglio che vada a chiudermi in casa".

A cura di Sara Leombruno

Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'ex di Uomini e Donne, Ida Platano, ha catturato l'attenzione dei fan dicendo di essere pensierosa a causa di qualcosa che ha fatto. Pur non volendo dare dettagli troppo espliciti, ha confessato: "Sono fatta così, mi piace un po' di adrenalina".

Le parole di Ida Platano: "Sono pensierosa, mi sono messa nei guai"

Come è solita fare sui suoi canali social, anche questa mattina Ida Platano ha pubblicato alcune stories in cui aggiornava i fan su quello che avrebbe fatto durante la giornata. Stamattina, però, dal tavolo di un bar, l'ex Dama di Uomini e Donne ha confessato di essere un po' preoccupata: "Io sono un po' pensierosa perché ho fatto due cose", ha detto. Per poi aggiungere: "Una di queste non posso dirvela, sono pazza, pericolosa, ed è per questo che non posso parlare".

Platano ha poi cercato di sdrammatizzare la situazione: "La seconda è che stanotte ho fatto un po' di shopping, quello dove ci sono un po' di sensi di colpa, ma ormai quello che è fatto è fatto". Dopo, però, è tornata sull'argomento: "Ma perché devo fare queste cose quando so che mi posso mettere nei guai? Io sono fatta così, mi piace un po' di adrenalina, ma non si fanno queste cose. È meglio che vada a chiudermi in casa, ma non so quanto resisterò, vedremo cosa succederà durante questa giornata".

La situazione sentimentale dopo Uomini e Donne

Dopo alcuni minuti dalla pubblicazione delle stories precedenti, Ida ha ricevuto decine di messaggi di followers che ipotizzavano che ciò che non poteva dire avesse a che fare con la sua vita sentimentale. Ha però precisato che gli uomini non c'entrano nulla: "Ma voi che pensieri vi fate? Addirittura mi state chiedendo se mi hanno visto con qualcuno, non c'entrano gli uomini, vi ho detto che è una cosa pericolosa, che mi mette nei guai. Uomini zero. Sono stata chiara?". In effetti, dopo i percorsi sfortunati a Uomini e Donne, l'hair stylist non è riuscita ancora a trovare l'amore neppure lontano dalle telecamere. Chissà che il tempo, però, non possa riservarle una relazione stabile, quella che nel dating-show non era riuscita a trovare.