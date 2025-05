video suggerito

Cynthia Nixon contro Trump: "Vediamo le cose orribili che sta cercando di fare, ci saranno guai" Cynthia Nixon si è espressa contro la politica del presidente Donald Trump: "Ci saranno dei guai seri su tutta la linea"

A cura di Ilaria Costabile

Cynthia Nixon star, nei panni di Miranda Hobbes, della serie Sex and The City e anche del sequel And Just Like That, i cui nuovi episodi arrivano su Sky e Now a partire dal 30 maggio, non ha esitato a parlare della situazione politica in cui versa l'America con la presidenza Trump.

Le parole di Cynthia Nixon

L'artista si è espressa in maniera piuttosto dura sulle politiche del presidente degli Stati Uniti e ha ribadito la necessità di opporsi a quella che, a suo avviso, sta prendendo i contorni della "tirannia", ragion per cui è giusto che chiunque faccia sentire la propria voce, manifestando e lottando per i propri diritti:

Non solo gli artisti devono scendere in campo per la democrazia e schierarsi pubblicamente, ma anche tutti coloro che non condividono la linea di Trump. C'è un meraviglioso libro sulla tirannia che inizia con questa frase: ‘La prima cosa da fare quando si ha a che fare con la tirannia è di non essere preventivamente sottomessi'. Penso che possiamo vedere, in tanti esempi, tutte le cose orribili che Trump sta cercando di fare, e che le persone che si adeguano per quieto vivere. Ci saranno dei guai seri su tutta la linea.

Cynthia Nixon, tra l'altro, è una delle attrici più attive dal punto di vista dei diritti civili e infatti per la comunità Lgbtqia+ non si è mai tirata indietro.

La nuova stagione di And Just Like That

Sono ormai anni che Cynthia Nixon insieme a Sarah Jessica Parker e Kristin Davis dà voce alle storie di Carrie Bradshaw e le sue amiche newyorkesi, tra problemi lavorativi, dinamiche relazionali, amori impossibili e riscoperta di sé, soprattutto in questi nuovi episodi della serie in cui le amiche hanno raggiunto consapevolezze ben diverse dagli inizi, vivendo nuove esperienze. Sebbene nelle stagioni della serie sequel manca una protagonista che è stata importante e significativa nei primi capitoli della serie, ovvero quella di Kim Catrall.