Iconize in lacrime su Instagram: “Quando tocchi il fondo devi saltare in alto, oggi sono rinato” Marco Ferrero alias Iconize con un lungo sfogo su Instagram ha invitato i fan a viversi la vita e i momenti di debolezza “che servono a ritrovare se stesso”. Dopo un lungo percorso oggi si sente “alla grande”: “Sono rinato”.

A cura di Gaia Martino

Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, con un lungo sfogo su Instagram ha lanciato un messaggio di positività. Ha invitato i suoi followers a viversi i momenti di debolezza: "È ok sentirsi persi, passare periodi no. Servono a ritrovare una versione migliore di te stesso".

Le parole di Marco Ferrero

Si mostra in lacrime, poi sorridente in altre numerose foto: con un post carosello Marco Ferrero alias Iconize ha invitato i suoi followers a innamorarsi della vita e delle piccole cose. Dopo un lungo percorso, ha ritrovato sé stesso: "È ok essere persi, è ok passare periodi no, sentirsi delle nullità e/o soffrire. È ok sbagliare, è ok avere problemi. Perdersi serve, per ritrovare una versione migliore di te stesso!". L'influencer ha voluto sottolineare che nessuno è perfetto e che nella vita ci si può sempre riprendere dai periodi bui:

Alla fine siamo tutti un po’ persi ma non lo ammettiamo! Iniziamo con il capire che è normale e che il mondo, noi, non siamo perfetti. Ma si cade e poi ci si rialza!! Nascondersi dietro un sorriso su un post di Instagram non serve a nulla, se non riesci ad amare e ad accettare le tue difficoltà e le tue debolezze non ti riuscirai mai ad amare per davvero!

"Oggi sono rinato"

Dopo un lungo percorso difficile, oggi ha confessato di sentirsi rinato. "Quando tocchi il fondo è li che devi fare il salto più energico e forte che tu possa fare per tornare anche più in alto di prima!". Ha consigliato i fan a prendersi cura del proprio corpo e di trascorrere più tempo con amici e con la propria famiglia: "Prenditi cura di te stesso, allenati, stai con gli amici che ti vogliono bene e con la famiglia! Fai il lavoro o gli hobby che ami, circondati di energie positive e trova la versione migliore di te stesso! Innamorati della vita e delle piccole cose". Infine ha chiarito: "La prima è una foto di qualche anno fa.. ho fatto un bel percorso che vi racconterò sicuramente prima o poi! Ora sto alla grande! Sono rinato".