I corgi della Regina Elisabetta saranno affidati al figlio Andrea e alla moglie Dopo numerose supposizioni sul destino dei corgi, il portavoce del principe Andrea rivela che sarà lui ad occuparsi dei due amati cani della regina. Non è escluso che sia stata proprio Queen Elizabeth prima di morire a lasciare disposizioni a riguardo.

In tanti si sono chiesti che fine avrebbero fatto gli amati corgi della Regina Elisabetta dopo la sua morte. In questi giorni si è vociferata ogni ipotesi, dal presunto affidamento allo staff reale dell’ovile a quello alla fidata sarta e assistente della Regina Angela Kelly. Opzioni plausibili, secondo i tabloid britannici, in virtù del fatto che i reali non sarebbero così affezionati agli animali domestici amati da Elisabetta. Eppure una fonte vicina al figlio della Regina sembra dare una versione diversa sul destino dei cani.

Il principe Andrea e la moglie si occuperanno dei cani

A rompere il silenzio è il portavoce del principe Andrea, considerato il figlio prediletto della Regina, secondo il quale i corgi Muick e Sandy saranno affidati a lui e alla consorte Sarah, Duchessa di York. A quanto pare il principe sarebbe tra i pochi reali che non disprezzano la presenza dei cagnolini, che secondo le voci di palazzo erano soliti mordicchiare le caviglie a tutti i presenti. D’altronde era stato proprio Andrea a regalarli alla madre, sapendo della sua passione per i cani da compagnia. Non è escluso che sia stata la stessa Regina a lasciare, nel suo testamento, indicazioni specifiche sul destino dei suoi “beloved corgis”.

Muick e Sandy furono un dono del figlio Andrea

Sarà incarico della sua famiglia dunque occuparsi dei cagnolini, impegnandosi a preservare lo stile di vita agiato al quale erano abituati. Durante i suoi 70 anni di regno la Regina ha posseduto più di 30 corgi, due dei quali le furono regalati dal principe Andrea per tenerle compagnia a Windsor durante il lockdown. Queen Elizabeth decise di chiamare uno dei due Fergus, in onore dello zio ucciso durante la prima guerra mondiale, ma il cucciolo morì dopo appena cinque mesi, poche settimane dopo la morte del principe Filippo. Così Andrew e le sue figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, decisero di regalarle un nuovo cucciolo in occasione del suo 95esimo compleanno: Sandy, che si è aggiunto a Muick.