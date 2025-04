video suggerito

I 90 anni di Milena Vukotic, da Fellini a Fantozzi e oggi in teatro: “Ho scoperto un’energia che non credevo di avere” Milena Vukotic ha festeggiato 90 anni tornando in scena a teatro: “Mi dà un’energia che non ho mai sentito prima, nemmeno dopo tanti anni di carriera”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è chi sceglie di celebrare i 90 anni con una festa in famiglia, chi con un viaggio, e chi, come Milena Vukotic, decide di farlo sul palcoscenico. L'attrice italo-jugoslava, volto indimenticabile del cinema italiano e internazionale, ha spento le candeline in teatro, protagonista di una prima nazionale che segna l'ennesima metamorfosi di una carriera straordinaria.

"Questa occasione mi porta energia"

Il 23 aprile, infatti, Milena Vukotic ha festeggiato il suo compleanno andando in scena con "Lezione d'amore", ennesimo debutto a teatro per lei dopo tanti anni di carriera. Nella conferenza stampa di presentazione dell'opera teatrale, la Vukotic ha spiegato:

Sento che questa occasione in questo teatro mi porta un arricchimento ed una energia che non ho mai sentito anche in tanti anni di teatro. Io sono nata in una famiglia di teatro, mio padre scriveva per il teatro e mia madre era musicista. Comunque vada è un momento di grande scoperta, creatività e di gioia, inoltre siamo tutti molto complici in questo lavoro.

La preoccupazione per il ruolo di Pina, moglie di Fantozzi

La carriera di Milena Vukotic è un esempio raro di versatilità. Per il grande pubblico è principalmente la Pina di Fantozzi, la moglie paziente e devota del ragioniere più famoso d'Italia. Un ruolo che inizialmente le creava qualche preoccupazione: "All'inizio ero un po' preoccupata di essere identificata solo con il personaggio di Pina. Poi ho capito che quella parte mi ha dato una popolarità che altrimenti non avrei mai avuto". Ma Vukotic è stata molto di più: ha recitato con i più grandi registi internazionali, da Federico Fellini a Luis Buñuel e ha interpretato ruoli drammatici, comici e poetici, passando con disinvoltura dal cinema al teatro alla televisione, con il ruolo di Nonna Enrica in Un medico in famiglia. E, adesso, a 90 anni, l'attrice continua a stupire con la scelta di ripartire dal teatro. Milena Vukotic è un'icona assoluta.