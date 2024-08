video suggerito

Heather Parisi sul caso Sinner: “Se fosse successo a Novak Djokovic sarebbe stato crocifisso” Heather Parisi interviene su X sulla vicenda di Jannik Sinner e tira in ballo Novak Djokovic. Stefano Bonaccini replica alla showgirl: “Si occupi di cose che conosce”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

4.759 CONDIVISIONI condividi chiudi

Heather Parisi interviene sulla vicenda che vede protagonista il campione sportivo Jannik Sinner, risultato positivo a due controlli antidoping e successivamente assolto. "Se fosse capitato a Novak Djokovic sarebbe stato crocifisso" scrive su X la showgirl. Una posizione criticata dall'europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini: "Si occupi di cose che conosce".

Il commento di Heater Parisi sulla vicenda di Sinner e la replica di Stefano Bonaccini

Heater Parisi interviene su X per commentare la positività ai controlli antidoping di Jannik Sinner del 10 e 18 marzo. In entrambi i casi è stata trovata concentrazione di clostebol nel sangue del tennista (steroide anabolizzante che aumenta le prestazioni sportive). Lo sportivo, però, è stato assolto perché secondo il tribunale "non ha colpa o negligenza" nell'assunzione della sostanza. "Possiamo essere d'accordo che se Novak Djokovic fosse risultato positivo per doping ("accidental" or not) come è risultato per due volte Jannik Sinner la reazione di Fans & Media sarebbe ora diversa? – scrive Parisi su x – Sarebbe stato crocifisso dai provax e ogni titolo rimosso". In difesa di Sinner arriva l'europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini: "Si occupi di cose che conosce".

Cosa è successo a Sinner dopo la positività all'antidoping

Il tennista giocherà regolarmente negli US Open ma gli verranno tolti i 400 punti della semifinale di Indian wells e il premio in denaro di circa 300mila euro. Nonostante la sanzione, Sinner resterà comunque numero uno al mondo fino a Pechino. Nella nota ufficiale dell'ITIA si legge: "In linea con il WADC e il TADP dell'ITIA i risultati di Sinner, il premio in denaro e i punti in classifica dell'evento ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove il giocatore è risultato positivo al clostebol in gara, vengono squalificati".