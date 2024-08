video suggerito

Dove si trova il Clostebol, il doping a cui Sinner è risultato positivo: bastava un simbolo per capirlo Jannik Sinner è stato trovato positivo al doping: in una serie di analisi sono emerse tracce di Clostebol. La sostanza però non è stata assunta direttamente dal tennista ma è arrivata da una contaminazione esterna. Il Clostebol è uno steroide anabolizzante che si può trovare anche in alcune creme per curare semplici ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso di doping che ha affrontato Jannik Sinner è stato ricostruito: alla fine sembra che il tennista italiano sia stato travolto da una “una serie di sfortunati eventi”. In breve. In un test del 10 marzo Sinner è stato trovato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante. La quantità era minima, insufficiente per cambiare le sue performance ma soprattutto non era stata assunta direttamente da Sinner: è arrivata all’atleta passando dalle mani di Giacomo Naldi, il suo fisioterapista.

Nulla di strano. Il Clostebol viene usato anche nelle pomate per il trattamento di lesioni alla pelle. Si può usare per diverse ferite, dalle abrasioni alle ulcere passando anche per le ferite infette. Secondo la documentazione pubblicata dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA) è plausibile la difesa presentata da Sinner: il Clostebol è entrato in circolo durante una serie di massaggi passando dalle mani di Giacomo Naldi al corpo dell’atleta.

I farmaci che usano il Clostebol

Il farmaco usato da Naldi che conteneva il Clostebol Acetato è il Trofodermin, un farmaco che si applicare semplicemente spruzzandolo sopra la parte interessante. Dopo averlo applicato l’indicazione è quella di coprire la zona con una garza sterile. La stessa garza che si può vedere applicata sul dito di Giacomo Naldi durante il torneo di Indian Wells, dove Sinner è risultato positivo. Il Trofodermin si può trovare sia in spray che come pomata.

La confenzione del Trofodermin

Un dato curioso sul Trofodermin riguarda la confezione. I farmaci che possono generare una risposta positiva nei test antidoping hanno tutti un simbolo sulla confezione. È un simbolo con un cerchio rosso sbarrato e la scritta doping, forse poco intuitivo per chi non lavora nel settore. Anche la pomata del Trofodermin, come si può vedere nelle foto ha questo simbolo, sia nella confezione in cartone che sul tubetto della pomata.