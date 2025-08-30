Gordon Ramsay rivela: “Ho scoperto un tumore delle pelle e sono stato operato”

Gordon Ramsay rivela di aver scoperto un tumore della pelle e di essersi sottoposto ad un intervento. Lo chef ha pubblicato su Instagram due scatti del post operatorio e ha ricordato ai suoi followers l’importanza delle prevenzione e della protezione solare.

Gordon Ramsay ha annunciato sul suo profilo Instagram di essersi operato dopo aver scoperto un tumore della pelle. Lo chef britannico ne ha approfittato per incitare i suoi followers alla prevenzione, sottolineando quanto sia importante prendersi cura di sé, proteggendosi anche dai raggi del sole.

Gordon Ramsay scopre il tumore e mostra i segni dell'intervento

Due scatti che non lasciano spazio all'immaginazione sono quelli pubblicati da Gordon Ramsay su Instagram, in cui mostra prima un cerotto sotto l'orecchio e poi, una volta rimosso, mostra anche i punti e il segno della cucitura. L'intervento è stato fatto in una famosa clinica di Londra, come racconta lo chef nel post, i cui medici sono subito intervenuti per rimuovere il carcinoma:

Grato e molto riconoscente per l'incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma basal cell, grazie! Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana. Vi giuro che non è un lifting facciale, dovrebbero rimborsarmi

Lo chef non ha parlato dell'intervento nei dettagli e nemmeno ha reso nota la natura del carcinoma. Come da prassi dovrà aspettare i risultati dell'autopsia per comprendere quale sia la terapia da dover mettere in atto, ma da quanto scritto sui social sembra essere fiducioso del fatto che sarà seguito da un valido team di medici che, come in questo caso, sono stati prontissimi ad intervenire. Il neo che lo chef ha dovuto rimuovere è visibile in altre foto che Ramsay ha pubblicato sul suo profilo anche nei mesi scorsi, prima di sottoporsi a delle indagini approfondite e scoprire di cosa si trattasse. L'invito alla prevenzione, quindi, è più che mai calzante: "Non dimenticate di mettere la crema solare questo fine settimana" scrive il noto volto tv, invogliando i suoi follower a stare attenti e non sottovalutare gli effetti dell'esposizione solare.