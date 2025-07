Goffredo Cerza parla del trapianto di capelli: “L’ho fatto perché mi sentivo insicuro, stavo perdendo l’autostima”

Goffredo Cerza parla in un video del trapianto di capelli a cui si è sottoposto a gennaio 2024. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti spiega di aver deciso di ricorrere all’intervento per risolvere i suoi problemi di insicurezza: “Non dovrebbe essere una cosa per cui bisogna nascondersi”.

Goffredo Cerza parla in un video del trapianto di capelli a cui si è sottoposto a gennaio 2024. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti spiega di aver deciso di ricorrere all'intervento per risolvere i suoi problemi di insicurezza: "La perdita di capelli mi stava causando problemi di autostima".

Goffredo Cerca sul trapianto di capelli

In un lungo video condiviso sul profilo Instagram, Cerza ha parlato del percorso che ha effettuato per ritrovare la fiducia verso se stesso, cominciato con l'intervento di trapianto risalente a circa un anno e mezzo fa. Una decisione presa in primis per se stesso: "Come molti di voi sapranno, a gennaio 2024 ho fatto un trapianto di capelli. Adesso che siamo a luglio 2025, quindi a 18 mesi dall'intervento volevo condividere con voi il percorso e i risultati", ha esordito. Il marketing manager ha spiegato di averlo fatto perché si sentiva insicuro: "La caduta di capelli mi stava facendo perdere l'autostima. Chi mi conosce sa che ci combatto da anni".

Il prima e dopo di Goffredo Cerza dopo il trapianto di capelli

Lo sfogo sui social: "Non dovrebbe essere qualcosa per cui bisogna nascondersi"

A 18 mesi dall'operazione, ha deciso di raccontarlo poche ore fa per trarre un bilancio sui risultati ottenuti e per ripercorrere quello che successe quando comunicò sui social, al tempo, di essersi sottoposto all'intervento: "Il giorno che mi sono operato mi sono fatto un selfie che è andato abbastanza virale. Per me poteva sembrare semplicemente un "Mi levo il problema di spiegarlo alla gente", ma evidentemente fare una cosa del genere e condividerla con il mondo non è da tutti". Dopo la pubblicazione del selfie, infatti, Cerza ha ricevuto numerosi messaggi in cui gli si diceva "Bravo, che coraggio ad averlo detto, complimenti". "Però, secondo me, fare una cosa del genere non dovrebbe essere motivo di coraggio, non dovrebbe essere qualcosa per cui bisogna nascondersi", ha concluso.