La moglie morta gli chiede di ricominciare a cantare: la storia di Edwin Rayner, web star a 94 anni

Edwin Rayner aveva smesso di cantare dopo la perdita della moglie Margaret, sua compagna per 60 anni. Poi un “messaggio” dall’aldilà ha cambiato tutto: oggi è GrandadSings, un fenomeno da milioni di follower che spopola su TikTok e YouTube cantando Taylor Swift e Harry Styles.

Esistono storie che sembrano scritte per diventare la trama di un film, capaci di far nascere la speranza anche dalle macerie del dolore più profondo. È il caso di Edwin Rayner, un vedovo inglese che oggi ha 94 anni e negli ultimi anni è diventato una delle star più amate del web. Conosciuto sui social come "GrandadSings", Edwin vanta numeri da capogiro: 5,9 milioni di follower su YouTube, 1,2 milioni su TikTok e oltre 26 milioni di like. Ma dietro il successo virale di questo "nonno che canta" si nasconde una promessa d'amore che supera i confini del tempo.

Il messaggio che Margaret avrebbe inviato al marito Edwin

La vita di Edwin è sempre stata accompagnata dalla musica. Dai tempi in cui era un chierichetto in chiesa, fino agli anni passati nell'orchestra della RAF (la forza aerea britannica), il canto è sempre stato la sua più grande passione. Poi il ritorno a casa, le lezioni di musica e una vita dedicata alla vendita di pesce. Al suo fianco, per sessant'anni, c'è stata la moglie Margaret. “La conoscevo da sempre, i nostri genitori erano amici”, racconta Edwin con commozione ripercorrendo le tappe più significative della lunga storia d’amore con la moglie. Quando Margaret è scomparsa nel 2025, anche il desiderio di fare musica è sparito. Per Edwin, cantare senza di lei era impossibile. Fino alla svolta: l'uomo racconta alla tv britannica di aver ricevuto un messaggio dalla defunta moglie. Un ordine chiaro: "Devi ricominciare a cantare".

Edwyn Rayner e la moglie Margaret nel giorno del loro matrimonio

Le nipoti Liv e Laura che lo hanno reso una star su TikTok

Edwin ha preso quelle parole alla lettera. Ha ripreso timidamente a cantare esibendosi nelle case di riposo vicino casa sua a Bournemouth, in Inghilterra. Ma la vera svolta in grado di rendere un nonno all’epoca 92enne virale in tutto il mondo è arrivata grazie alle sue nipoti gemelle, Liv e Laura. Sono state loro a intuire che quel talento potesse arrivare a parlare al cuore dei giovanissimi. Così gli hanno aperto un account TikTok e hanno iniziato a portare il nonno in uno studio di registrazione locale una volta a settimana.

Mentre Edwin ci mette la voce, le nipoti si occupano del montaggio e della diffusione sui social. Il risultato? Un successo globale in grado di generare numeri impensabili. Ciò che contribuisce a rendere "GrandadSings" è il suo repertorio. Edwin non si limita ai classici di Elvis Presley o Frank Sinatra. Canta con traporto anche le hit del momento, producendosi nelle cover di canzoni cantate da Lana Del Rey, Billie Eilish e Harry Styles. Tra le sue ultime incisioni spicca perfino Opalite di Taylor Swift. Canzoni pensate per un pubblico giovane, che lo restano anche se cantate da un 94enne diventato famoso un po’ per caso, nella speranza di realizzare l’ultimo desiderio di sua moglie.