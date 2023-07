Giuseppe Cederna cameriere in Grecia come il suo personaggio nel film “Mediterraneo” Giuseppe Cederna, che prestò il volto ad Antonio Farina nel film “Mediterraneo” di Gabriele Salvadores, che vinse il premio Oscar nel 1992, smessa la finzione abbraccia davvero la professione di oste, proprio come il suo personaggio nella celebre pellicola.

A cura di Stefania Rocco

La finzione è più che mai vicina alla realtà per Giuseppe Cederna, attore che impersonò il ruolo di Antonio Farina nel film del 1992 “Mediterraneo”, di Gabriele Salvadores. L’attore racconta in un’intervista al Corriere che, proprio come il suo personaggio, lavora come cameriere in una taverna a Karpathos, un’isoletta nel mar Egeo. Come aveva già fatto di fronte alla macchina da presa, solo che questa volta accade nella realtà.

Giuseppe Cederna: “Aiutiamo una famiglia di amici”

“Con la mia compagna aiutiamo una famiglia di amici del posto. Hanno un orto e un piccolo ristorante. All’inizio venivamo da ospiti, poi siamo diventati di famiglia. E, si sa, chi è di famiglia lavora”, racconta Cederna al Corriere, “Non sono mai venuto come turista. Pensi che qui ho anche imparato a fare il contadino. Taglio il grano, raccolgo pomodori, zucchine. E sto con i miei amici. Un legame viscerale. Ci hanno accolti a poco a poco, fino ad adottarci. Ho fatto anche da testimone di nozze a loro figlio, lo aspetto a Roma a dicembre. Sono un uomo fortunato, ho due famiglie nel mondo”. A Karpathos, l'attore trascorre diverse settimane all'anno, organizzando i suoi impegni professionali per avere la possibilità di ritagliarsi una finestra da dedicare alla Grecia: "Non meno di un mese all’anno. Organizzo e sposto tutti i miei impegni cinematografici e teatrali per ricavare questa finestra. Per me venire qui è una necessità quasi fisica. Non riesco a farne a meno".

La carriera di Giuseppe Cederna

Attore e scrittore, Cederna esordì sul grande schermo nel 1982 con “Cercasi Gesù” di Luigi Comencini. A permettergli di farsi notare, però, fu il film “Fracchia contro Dracula”. Ma il successo arrivò nel 1992 con “Mediterraneo”, film nel quale interpretava il ruolo dell’attendente Antonio Farina, innamorato dalla prostituta Vassilissa. Ma sono decine i film per il cinema nei quali compare. Tra i più recenti “Pantafa” e “Marcel!” Diretto da Jasmine Trinca.