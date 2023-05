Giulia Pauselli si opera dopo l’infortunio ad Amici e torna a casa in stampelle: “Non si molla” Giulia Pauselli si è operata al menisco dopo l’infortunio dello scorso aprile. La ballerina professionista di Amici ha fatto spere che l’intervento è andato per il verso giusto, tanto che è già tornata a casa in stampelle. A sostenerla, il compagno Marcello Sacchetta.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Pauselli si è operata. Dopo la notizia dell'infortunio e il riposo forzato, la ballerina professionista di Amici 22 fa sapere che l'intervento chirurgico al menisco è andato bene e presto inizierà il suo percorso di recupero. A sostenerla, come sempre, il compagno Marcello Sacchetta.

Giulia Pauselli torna a casa dopo l'intervento

È stata la ballerina, via Instagram, ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. L'operazione al quale si è sottoposta è andata per il meglio, tanto che si mostra sorridente dal letto di ospedale, ripresa dal compagno Marcello Sacchetta. Il coreografo non l'ha lasciata sola un attimo, accompagnandola in ospedale e facendole una dolce sorpresa con dei fiori. La professionista di Amici è già stata dimessa: in una storia pubblicata sul suo profilo, si mostra in piedi mentre, con l'aiuto delle stampelle, si dirige verso l'ascensore. Oggi è già a casa e ha voluto ringraziare tutti i follower per l'affetto che le hanno dimostrato. "Grazie a tutti, non si molla", ha scritto poi.

Marcello Sacchetta porta dei fiori a Giulia Pauselli in ospedale

L'infortunio di Giulia Pauselli

Lo scorso 29 aprile, durante l'International Dance Day, la Giornata internazionale della danza, la ballerina professionista ha raccontato di essersi infortunata. In una storia su Instagram, ha scritto: "Mi tocca un riposto forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato da sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile". Un nuovo stop per la compagna di Marcello Sacchetta, che da poco era ritornata sul palco dopo il periodo della gravidanza e dopo la nascita del primo figlio. Appena tornata ad Amici, era stata criticata da alcuni utenti su Twitter per via del suo corpo. "Anche io non mi sono piaciuta, non è andata come volevo".