Giovanni Vernia replica a Fiaschi: “Il Jovanotti cattivo l’ho fatto io per mesi su RDS, prima di lui”

Contattato da Fanpage.it, Giovanni Vernia replica a Fiaschi: “Ho fatto il Jovanotti cattivo su RDS per 4 mesi, l’ho chiuso a gennaio. Apprendo che lui lo ha fatto dopo in tv. Ne sono felice, non mi ha infastidito”.

La polemica di Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow, programma accusato di avergli soffiato il personaggio del "Jovanotti cattivo", si complica. A Fanpage.it parla Giovanni Vernia: il comico e conduttore radiofonico rivela di aver portato avanti quella stessa chiave interpretativa su RDS (come dimostra anche la foto di copertina sopra) per circa quattro mesi, chiudendo il personaggio a gennaio 2026.

La versione di Giovanni Vernia

"Ho fatto la parodia di un Jovanotti cattivo e cinico nel mio programma radiofonico su RDS per circa 4 mesi e l'ho chiusa a gennaio", dice Vernia a Fanpage.it. "Apprendo ora che Fiaschi lo ha fatto di recente in tv in quella stessa chiave. E ne sono felice, la cosa non mi ha infastidito per niente."

Il tono è quello di chi non ha nessuna intenzione di alimentare polemiche. Ma il contenuto della dichiarazione capovolge la narrativa che Fiaschi aveva costruito: l'imitatore, che si era lamentato pubblicamente di aver visto la propria idea "rubata" dal GialappaShow, aveva in realtà un predecessore radiofonico che lo aveva preceduto con lo stesso concept.

I podcast di RDS come prova

A documentare la versione di Vernia ci sono i podcast del programma "Il Peggio Più Peggio di RDS", condotto insieme a Petra Loreggian. Nell'archivio della trasmissione compare una puntata intitolata "L'ultima puntata di Jova", datata 23 gennaio 2026, data che coincide – secondo quanto apprende Fanpage.it – con il congedo ufficiale dal personaggio.

La vicenda assume ora una geometria diversa rispetto a quella in cui era stata raccontata. Fiaschi aveva denunciato un sistema in cui le sue idee venivano replicate senza riconoscimento, citando il precedente con Cremonini e annunciando di voler "preparare qualcosa per il prossimo anno" come forma di provocazione proprio nei confronti dello show.