Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow: “Hanno copiato Jovanotti, era già successo con Cremonini”

Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del “Jovanotti cattivo”, preparato per Only Fun. Non è la prima volta: già era successo con Cremonini. No comment da parte del gruppo.

L'imitatore e comico Leonardo Fiaschi rompe il silenzio e punta il dito contro il GialappaShow, accusando la trasmissione di Tv8 di aver replicato un personaggio che lui aveva sviluppato già in precedenza per Only Fun. Una polemica che non nasce dal nulla: secondo Fiaschi, lo stesso meccanismo si era già verificato in passato, con Cremonini. Parliamo del personaggio di Jovanotti, che sarà fatto da Giovanni Vernia, il quale aveva già replicato proprio il Cremonini di Fiaschi.

Fanpage.it ha cercato di contattare la Gialappa's Band per una replica alle dichiarazioni di Fiaschi, ma ha avuto il no comment da parte del gruppo.

Il Jovanotti cattivo: mesi di lavoro, poi la sorpresa

La scintilla della disputa è un'imitazione particolare, costruita con cura nei dettagli. Fiaschi racconta di aver lavorato a lungo per trovare la chiave giusta: "Voi lo sapete, ci metto mesi e mesi per fare i personaggi e per trovare una chiave comica."

Leggi anche Al GF Adriana Volpe si commuove nominando la figlia, dopo gli attacchi di Alessandra Mussolini e Paola Caruso

Il risultato era un Jovanotti in versione oscura, aggressiva — la versione "cattiva" del cantante toscano — da portare a Only Fun insieme ai Panpers e Belen Rodriguez. Il meccanismo scenico era preciso: "Gli facciamo girare il cappellino e lui diventa cattivo."

Poi, la notizia: il GialappaShow, da stasera, riparte con il personaggio fatto da Vernia.

Il precedente con Cremonini

Quello che irrita di più Fiaschi non è solo il singolo episodio, ma il fatto che si tratterebbe di un pattern ricorrente. "Era già successo con Cremonini", dice, ricostruendo un caso analogo in cui un suo personaggio sarebbe stato replicato con la stessa impostazione, mesi dopo.

"Tutto uguale, ma non è incredibile?". Fiaschi non si ferma alla denuncia via social. Chiude con una frase che suona come un'altra provocazione: "Noi ora andiamo a preparare qualcosa che possa servirvi per il prossimo anno."