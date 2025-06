video suggerito

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani insieme dopo Uomini e Donne, lui: “Gli altri si sono lasciati. Contano i fatti” Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani stanno proseguendo la loro conoscenza dopo Uomini e Donne. Dopo gli alti e bassi nello studio di Maria De Filippi, si stanno godendo la loro quotidianità e su Instagram la documentano con video e foto. Lui ha lanciato anche una frecciatina agli ex compagni del Trono Over. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovanni Siciliano fa sul serio con Francesca Cruciani. Dopo gli alti e bassi nello studio di Uomini e Donne e il perdono di lei, i due protagonisti dell'ultima edizione del Trono Over si stanno godendo la loro relazione lontani dalle telecamere. Nel dating show di Maria De Filippi hanno discusso animatamente più volte: lei, in una puntata, arrivò a lanciargli contro una scarpa. Una volta usciti, appaiono inseparabili. Sui social documentano la loro quotidianità, a Napoli, e stando alle immagini, lui le ha fatto conoscere i suoi figli. Tra i video presenti su Instagram, anche uno nel quale l'ex Cavaliere lancia una frecciatina ai suoi ex compagni del parterre: "Dopo una settimana si sono lasciati, io faccio i fatti".

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani insieme dopo Uomini e Donne

"Molti sono usciti come coppie principesche, una settimana e si sono lasciati. Io porto la nomea del Don Giovanni, ma faccio i fatti": con queste parole, accompagnate dalle immagini, Giovanni Siciliano ha lanciato una frecciatina a tutti coloro che, durante la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne, lo hanno criticato. La relazione con Francesca Cruciani procede a gonfie vele e i due sui social condividono la loro quotidianità. Si trovano a Napoli e tra lavoro, bagni al mare e aperitivi, stanno proseguendo la loro conoscenza lontani dalle telecamere. In un video la coppia appare sorridente insieme ai figli di lui, nati da una precedente relazione.

Francesca Cruciani: "Il lancio della scarpa ha portato fortuna"

Negli ultimi giorni, dopo il finale di stagione di Uomini e Donne, Francesca Cruciani ha dedicato un post alla sua esperienza nel programma e al suo nuovo compagno. "Posso finalmente ufficializzare la mia conoscenza con Giovanni. So che molti di voi non hanno apprezzato il mio gesto del perdono, dandomi anche della donna di poco spessore e senza carattere, ma penso che nella vita bisogna seguire il cuore e sentire le emozioni che si provano" ha scritto in didascalia di un video che racconta la loro relazione. "Il coraggio di saper perdonare dimostra il carattere a mio avviso. Apprezzo comunque i vostri consigli e ne farò tesoro. È stato un percorso bellissimo e travagliato che mi ha fatto conoscere i miei lati positivi, quelli negativi, ma anche il mio lato più istintivo come il famoso tiro della scarpa dettato dalla rabbia proprio perché tenevo a lui. Ed è il gesto che seppur sbagliato ha portato fortuna. Alcune emozioni le senti da dentro", ha continuato. Ha raccontato che Giovanni, lontano dalle telecamere, "è una persona diversa, che sa dare amore. È un papà fantastico e io voglio conoscerlo".