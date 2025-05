video suggerito

Giovanni Siciliano torna da Francesca Cruciani a Uomini e Donne, lei lo perdona: "Non gli credo, ma mi piace" Dopo gli scontri al centro dello studio e il lancio della scarpa in puntata, Giovanni Siciliano è tornata a Uomini e Donne nel tentativo di riconquistare Francesca Cruciani. Le ha confessato il suo interesse e lei lo ha perdonato: "Non gli credo, ma mi è sempre piaciuto" ha commentato. Contro di lei tutto lo studio, soprattutto Gianni Sperti: "Se volessi un vero uomo, non vorresti lui".

A cura di Gaia Martino

Dopo il lancio della scarpa e il distacco, Giovanni Siciliano è tornato a Uomini e Donne per riconquistare Francesca Cruciani. Durante la puntata del dating show oggi, martedì 27 maggio 2025, la Dama non ha resistito al fascino del Cavaliere nonostante il forte scontro avvenuto circa due settimane fa. Nonostante i consigli degli opinionisti, Francesca ha deciso di seguire il suo cuore e dargli una nuova opportunità.

Le parole di Giovanni Siciliano a Francesca Cruciani

Giovanni Siciliano, al centro dello studio di Uomini e Donne, davanti a Francesca Cruciani ha dichiarato: "Sono qui per scusarmi sperando che tu possa darmi un'altra possibilità nella conoscenza con te, anche al di fuori della trasmissione perché tu fai troppo rumore per essere un pensiero". La dama è apparsa subito sorpresa ed emozionata e non ha nascosto il suo interesse che, nonostante la delusione per i fatti accaduti, non è svanito. Così ha commentato:

Mi sento in enorme difficoltà, non me l'aspettavo. Accetto le scuse, dopo quello che hai fatto non ce la faccio a crederti. Anche il gesto che ho fatto l'altra volta è stato istintivo perché ci credevo, mi ero rimessa in gioco. Non posso dire che mi sei indifferente, vediamo fuori come ti comporti. Non posso prendermi in giro, non riesco a crederti.

La reazione di Gianni Sperti: "Mandalo a fan*ulo"

Gianni Sperti è stato il primo a intervenire, dopo le parole di Francesca, per consigliarle di non credergli. "Io lo manderei a fan*ulo. Le parole raccontano una storia, ma i fatti raccontano la realtà. Dipende da cosa vuoi, se volessi un uomo vero, tu non vorresti lui" ha sbottato l'opinionista, sorpreso dalla reazione della Dama. Francesca, allora, ha continuato: "Non gli credo, ma mi è sempre piaciuto. Non riesco…Voglio pensare che al di fuori è diverso, voglio conoscerlo. Voglio vedere fuori come si comporta".