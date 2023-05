Giorgia Soleri confonde i biglietti aerei, gli hater la attaccano: “Fatteli comprare dal fidanzato” Su Instagram, Giorgia Soleri è stata attaccata per il suo ultimo post in cui racconta di aver sbagliato a comprare dei biglietti aerei, invertendo l’aeroporto di partenza con quello di arrivo. Tanti i commenti comparsi sotto la foto dell’influencer e compagna di Damiano David: “Fatteli comprare dal tuo fidanzato”

A cura di Elisabetta Murina

Giorgia Soleri è di nuovo al centro di polemiche sui social. Dopo il post sul "riposo come atto politico" a Ibiza, l'influencer e attivista sta facendo discutere per il racconto di una sua disavventura: ha comparato due biglietti aerei, non rimborsabili, invertendo l'aeroporto di partenza con quello di arrivo. Centinaia le critiche comparse sotto la foto.

Il post di Giorgia Soleri

Come ormai fa sempre più spesso, Giorgia Soleri continua a raccontare sui social la sua vita quotidiana, comprese le disavventure. L'ultimo post sul suo profilo Instagram è un selfie con una didascalia che spiega quanto accaduto: "La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e poi è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650km di distanza". L'attivista, compagna di Damiano David dei Manekisn, ha sbagliato a comprare i biglietti aerei e ora non può effettuare un cambio. Non solo: ha prenotato la cena in un ristornante sbagliato, a oltre 600 km di distanza da quello in cui avrebbe voluto pranzare.

I commenti sotto il post

Il post di Giorgia Soleri ha scatenato diversi commenti, tra chi cerca in qualche modo di difenderla e chi invece la attacca duramente, tirando in mezzo anche il fidanzato Damiano David. "Ah i grandi problemi della vita…. E io che mi sbatto per una bolletta della luce di 400 euro", ha scritto un utente. "Che problema c'è.. Fatteli prendere dal tuo fidanzato.. Tanto i soldi ce li ha", ha aggiunto poi un altro. E poi un altro ancora, che ha provato a prendere le sue parti: "Perché essere così invidiosi e cattivi? Qual è il vostro problema? Ha sbagliato una prenotazione e parlate dei soldi del fidanzato… trovatevi un lavoro e smettete di contare i soldi degli altri". C'è anche chi ha menzionato l'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna negli ultimi giorni: "Ti dico solo che sono di Cesena, non aggiungo altro".